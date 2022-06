Al Camp Nou di Barcellona si può giocare a calcio tra amici: il costo e come si prenota il campo

Al Camp Nou di Barcellona si può giocare a calcio tra amici: “Approfitta di questa esperienza irripetibile”, si legge sul sito del club spagnolo presentando l’iniziativa. “Solo questo mese di giugno! Hai mai sognato di giocare al Camp Nou? Ora è possibile, vieni da solo o con gli amici a goderti le partite organizzate dall’FC Barcelona al Camp Nou quest’estate”.

Al Camp Nou di Barcellona si può giocare a calcio tra amici: il costo

Una notizia per i tanti appassionati di calcio giocato e soprattutto del Barcellona. Il club spagnolo ha annunciato che dal 6 all’11 giugno tutti gli appassionati potranno realizzare il sogno di giocare al Camp Nou.

Nell’annuncio si legge che per poter giocare con gli amici in uno degli stadi più belli ed importanti al Mondo saranno necessari 300 euro a persona. In più, secondo quanto riferito dalla nota ufficiale del club, nel prezzo di 300 euro (oltre alla possibilità di giocare 60 minuti al Camp Nou) è incluso l’utilizzo degli stessi spogliatoi della prima squadra.

Sono previsti nell’iniziativa, anche 15 accompagnatori, ciascuno dei quali dovrà comunque pagare 30 euro per assistere al match del proprio amico o familiare, ma verrà anche data l’opportunità di entrare al Museo del Barcellona.

Come si prenota il campo

Sempre nella nota del club spagnolo si leggono i dettagli dell’iniziativa che è aperta a tutti. Dunque, ciascuna squadra iscritta potrà avere un massimo di 18 giocatori e che ogni partita durerà 60 minuti.

I partecipanti potranno entrare in campo per fare un riscaldamento di 15 minuti. Il match si svolgerà a tutto campo.

Tuttavia, visti i pochi giorni, c’è un limite di iscrizione: saranno soltanto quattro le partite che potranno essere organizzate dal 6 all’11 giugno.

