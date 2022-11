Calcio, sesso e amore: i pettegolezzi del mese

Il calcio e l’amore, o forse sarebbe meglio dire il sesso… vanno sempre più a braccetto tra nuovi flirt e storielle scabrose. Come al solito i particolari succulenti e soprattutto piccanti non mancano. E allora True News – come ogni mese – ha deciso di scoperchiare per i suoi lettori i segreti più nascosti e più intimi dei protagonisti di chi gravita intorno al mondo del pallone (e delle loro dolci metà….) per raccontarvi i retroscena più divertenti e pruriginosi.

La giovane giornalista sportiva che va in gol con i calciatori

Apriamo la nostra carrellata con una giovane giornalista sportiva che ha il vizio di andare in gol con i calciatori. Forse perché spesso li vede da vicino per le interviste o forse perché è alla ricerca del fidanzato. Chissà… Intanto da quando è iniziato il campionato ha già realizzato una bella doppietta facendo scintille prima con un centravanti italiano e poi con un collega argentino.

Tenetela d’occhio visto che non c’è due senza tre…

Un paio di candidature sono arrivate da colleghe insospettabili…

Un’altra conduttrice Under 35 è invece in dolce attesa ma non può gustarsi appieno e al cento per cento la bella novella. Infatti – dato che andrà in maternità – si è già scatenata la corsa per prendere il suo posto nei prossimi mesi. Un paio di candidature sono arrivate da colleghe insospettabili…

La lite per le “attenzioni” su Instagram

Passiamo ora al rettangolo verde. Nello spogliatoio di una squadra di Serie A a ottobre c’è stata una dura lite sfociata in gazzarra tra un difensore e un centrocampista. Il motivo? Nessun equivoco tattico, bensì le attenzioni eccessive che uno dei due avrebbe rivolto su Instagram alla fidanzata del compagno di squadra. Amici amici…

Un difensore e un noto dirigente italiano

A proposito di difensori: c’è un centrale che è pronto a rinnovare il contratto per amore.

Non quello verso la squadra in cui milita, ma verso la moglie che non vuole assolutamente cambiare città… C’è poi un noto dirigente italiano che da settembre ha perso la testa per una social media manager molto chiacchierata nella nightlife milanesi per le sue serate sfrenate e senza controllo all’insegna di alcuni vizietti poco ortodossi…

Curiosa poi la vicenda di quel giornalista campano che vive e lavora al Nord

Curiosa poi la vicenda di quel giornalista campano che vive e lavora al Nord che arrotonda facendo il procuratore “in incognito”.

Molti agenti sono furibondi con lui e la sua testata per le avance poco gradite fatte ai loro assistiti in cui il volto tv invitava i suddetti calciatori ad affidarsi a un determinato procuratore legato alla sua agenzia… Anni invece c’erano una conduttrice e un noto opinionista che non si salutavano neppure pur lavorando nella stessa emittente. A distanza di 6-7 anni ora fanno una trasmissione in chiaro insieme tutte le settimane o quasi.

Chi sono?

La prorompente biondina della Rai

Restando in temi non si può non porre l’attenzione su quella prorompente biondina che vorrebbe ritagliarsi uno spazio in Rai per il Mondiale. A sponsorizzarla oltre a un volto noto di Saxa Rubra anche un parlamentare molto in voga. Entrambi rimasti stregati dal suo lato B…