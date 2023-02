Napoli pazzo di Osimhen, lo blinda De Laurentiis: “Non è in vendita”

Victor Osimhen è sotto i riflettori, grazie all’ottimo rendimento. A notarlo anche De Laurentiis, presidente del Napoli, che si gode il bellissimo periodo e si dice innamorato del talento nigeriano. L’attaccante classe ’98 rischia infatti di riportare lo scudetto in Campania.

La squadra sta lavorando benissimo e lo si evince dal primo posto in classifica, in solitaria.

Le parole di De Laurentiis sul Napoli e su Osimhen

In vetta alla classifica di Serie A – con un incredibile +13 sull’Inter – il Napoli di Spalletti sta macinando gol, punti e record e non sembra avere assolutamente rivali. L’ottimo mercato estivo sta portando i suoi frutti e, attualmente, la compagine partenopea può ipotecare lo scudetto.

Lo stesso De Laurentiis – in un’intervista rilasciata per Bild – ha parlato sia del Napoli che delle diverse richieste sul mercato.

Il presidente suona la carica e sogna in grande:

“Abbiamo una squadra forte ma le migliori squadre d’Europa e del mondo sono in Champions League. Credo che il Napoli possa vincere la Champions, proprio come i bookmaker, che ci vedono però come quarto o quinto candidato più probabile. Certamente alcune squadre sono più forti, ma vedremo”.

Secondo lui, la compagine campana può pensare in grande e puntare addirittura alla Champions League, sebbene non sia affatto semplice.

Se da un lato incita i suoi giocatori, dall’altro li invita a stare attenti alla prossima avversaria, l’Eintracht Francoforte:

“All’inizio l’impressione è stata quella di un sorteggio non difficile, ma in realtà non è esattamente così. Non a caso stanno lottando per il campionato in Germania. Non dobbiamo pensare di essere migliori: lo ha fatto lo scorso anno il Barcellona (in Europa League, poi i catalani sono stati eliminati), e noi non dobbiamo ripetere l’errore”.

Ha chiuso infine blindando i suoi giocatori e il suo pupillo Osimhen, capocannoniere della Serie A con ben 16 reti:

“Non è in vendita”.

Messe subito a tacere le tante voci di mercato, visto che sia PSG che Mancester United sarebbero pronte a offrire cifre folli per il calciatore nigeriano.

