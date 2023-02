Monza-Sampdoria, Stankovic: “Serviranno compattezza e determinazione”

Il campionato di Serie A sta regalando molte partite degne di nota. Tra queste si può citare Monza-Sampdoria, con Stankovic pronto a suonare la carica. La 21° giornata non è ancora terminata e lo scontro tra brianzoli e genovesi potrebbe rivelarsi molto importante per entrambe le compagini.

I blucerchiati stanno faticando a ottenere punti ed ogni partita risulta essere decisiva.

Stankovic su Monza-Sampdoria

Un continuo “lavorare su se stessi” quello della Sampdoria, la quale non sembra in grado di vincere e ottenere punti. La squadra ha il peggior attacco del campionato (con 8 gol all’attivo) e una delle peggiori difese, segno che qualcosa non funziona.

La sessione invernale di mercato ha però portato diversi giocatori alla corte di Genova, con altri che invece sono andati via. Questo cambio potrebbe portare ad un’inversione di rotta.

A sembrare fiducioso il mister della Sampdoria, Dejan Stankovic:

“È stata una settimana positiva per tutta la squadra: siamo pronti per un’altra sfida che non sarà facile, serviranno forza, compattezza e determinazione. Con la continuità di prestazione dobbiamo sfruttare il momento positivo che arriverà, sono sicuro che arriverà. Il Monza è in un buon momento, hanno una società forte e sana, un allenatore bravo e giovane che si fa valere e volere bene. Hanno ottenuto ottimi risultati”.

Il tecnico serbo si è poi soffermato anche sugli ultimi arrivati, confermando le buone sensazioni:

“I ragazzi che sono arrivati hanno lavorato alla grande. Cuisance, Günter e Ilkhan hanno dimostrato voglia, spirito di sacrificio e motivazione”.

Sarà necessaria la miglior Sampdoria per sconfiggere un Monza in fiducia e che sta esprimendo un ottimo calcio. Ai liguri servieranno compattezza e gioco di squadra, due armi che spesso non hanno funzionato. Raggiungere la salvezza è molto difficile, ma bisogna provarci prima che diventi impossibile.

Si scende in campo Lunedì 6 Febbraio ore 20:45, teatro dell’incontro l’U-Power Stadium di Monza.