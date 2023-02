Monza-Milan, la conferenza di Pioli: “Sarà questa a dirci se siamo guariti”

Dalla crisi alla ripresa, i rossoneri sono improvvisamente “guariti”. Le due vittorie di misura – contro Torino e Tottenham – hanno permesso alla squadra di rialzare la testa e la classifica, puntando al terzo successo consecutivo. Stavolta però c’è Monza-Milan, partita che Pioli non deve assolutamente sottovalutare.

I brianzoli vivono un ottimo periodo di forma, i milanesi stanno rialzando la testa.

Stefano Pioli su Monza-Milan

La 23° giornata di Serie A si apre con l’anticipo di lusso tra Sassuolo e Napoli. Nel palinsesto è presente anche la sfida Monza-Milan, due squadre completamente diverse, a partire dallo stato di forma fino agli obiettivi.

I brianzoli, in questo 2023, non hanno mai perso in campionato e risultano essere una delle squadre peggiori da affrontare. I rossoneri invece, dopo due vittorie di fila per 1-0, vogliono confermare il buon momento.

A parlare della gara lo stesso tecnico, Stefano Pioli:

“Milan guarito? Veniamo da due buonissime partite ma sarà il prossimo risultato a determinare come sta la squadra. Sarà una sfida difficile con una squadra che sta molto bene e che ha la striscia positiva più lunga al momento. In allenamento ho visto attenzione ed energia, ho visto le cose che volevo vedere. Noi però dobbiamo essere più impermeabili a critiche ed elogi che sono sempre eccessivi nelle due direzioni. La forza del nostro ambiente è una squadra che anche nelle difficoltà non ha mai smesso di credere in se stessa. Continuiamo a essere fiduciosi nel nostro futuro”.

Il mister parmigiano evidenzia segnali positivi, ma invita i suoi a stare attenti.

Le idee sulla formazione

L’allenatore del Milan si è soffermato anche sulla formazione, tra indisponibili, giocatori presenti e possibile difesa con tre uomini.

Ecco infatti le sue dichiarazioni in merito:

“Tomori è a disposizione, Bennacer no perché ha ancora qualche fastidio ed è inutile rischiarlo. In più perdiamo anche Calabria che ha avuto un problema all’anca. Thiaw? Non l’ho scoperto io, i talenti li scopre il club, io li alleno. Sta facendo molto bene, ha tutte le caratteristiche per diventare un difensore molto forte. Ibra ha lavorato bene in settimana e aumentato la condizione: anche domani sarà a disposizione. Giroud sta facendo bene e lavora tanto per la squadra ma anche Origi è pronto per giocare: vedremo… Noi dobbiamo giocare con le nostre caratteristiche perché dobbiamo fare tanti punti e cominciare a vincere le partite. Le ultime due partite sono state molto dispendiose, ho tanti giocatori che stanno bene e tante possibilità di scelta. Il nuovo assetto ci sta dando buoni risultati e il fatto di poter giocare in due modi piace molto a me e ai giocatori: ci dà imprevedibilità. Domani continueremo su questa strada ma non so quanto ancora andremo avanti così. Saelemaekers sta facendo bene ma deve stare attento a non farsi prendere alle spalle. Sia lui che Messias sono adatti a giocare larghi in quella posizione”.

Una gara di sicuro non scontata, che si prospetta vivace e combattuta. Si scende in campo Sabato 18 Febbraio alle ore 18:00, presso l’U-Power Stadium di Monza.

