Pelè torna dall’ospedale: Natale in famiglia per l’ex campione brasiliano

Pelè, l’ex campione di calcio brasiliano, era in ospedale dal 31 agosto perché gli era stato diagnosticato un tumore. Secondo i media brasiliani, l’ex campione di calcio brasiliano è il 4 dicembre è stato operato per un cancro al colon.

Negli ultimi anni il campione ha dovuto affrontare diverse battaglie per la sua salute. Nel 2015 aveva subito un intervento alla prostata dopo essere stato ricoverato per la seconda volta in sei mesi e ci era tornato per un’infezione urinaria nel 2019.

Dopo l’operazione è apparso sui social accanto a sua moglie. Pelé è apparso sorridente in una foto di Natale pubblicata su Twitter, lancia anche un messaggio di auguri a tutti. “Oggi vi auguro momenti di amore, pace e unione, come me. Buon Natale amici“, scrive la leggenda del calcio. Secondo i media locali brasiliani, l’ex calciatore 81enne ha trascorso il Natale nella sua casa di Guaruja, sulla costa di San Paolo.