Juventus-Nantes, Vlahovic dopo il pareggio: “Amareggiati”

All’indomai del match di Europa League, i bianconeri possono analizzare il lavoro svolto: il pareggio (per 1-1) ha lasciato senza dubbio l’amaro in bocca, soprattutto per le tante occasioni sprecate. A parlare di Juventus-Nantes anche Vlahovic, uno dei protagonisti della partita.

Il serbo si è ben comportato, ma non è bastata la sua rete per vincere.

Vlahovic su Juventus-Nantes

Gli impegni europei hanno presentato – nel complesso – un bilancio positivo per le italiane. Su quattro compagini impegnate, ben due hanno trovato il successo di misura con il medesimo risultato, l’1-0. Si tratta di Milan e Lazio, rispettivamente in Champions e Conference League, entrambe in casa. La Roma ha invece perso in trasferta contro il Salisburgo, si ferma sul pari la Juventus contro il Nantes.

A fine gara Dusan Vlahovic ha rilasciato le proprie dichiarazioni durante l’intervista di Sky Sport:

“Sicuramente siamo amareggiati, meritavamo un risultato diverso. Ora la partita è finita, domenica ci aspetta lo Spezia, poi giovedì prossimo ci sarà il ritorno e dobbiamo dare tutto per passare il turno”.

Il suo gol, ad inizio gara, non è bastato per trovare il successo, anche per l’incapacità della Juventus di gestire il risultato.

Il serbo classe ’00 ha poi aggiunto:

“Puntiamo sempre a vincere pero’ e’ finita 1-1, loro hanno fatto un contropiede e hanno fatto gol. Noi non siamo stati molto fortunati, ora dobbiamo guardare avanti e recuperare energie”.

Visto il risultato, il ritorno in Francia sarà decisivo. Oltre alla sfortuna – con due traverse prese, una delle quali ha colpito successivamente anche il palo – la Vecchia Signora ha lamentato un evidente fallo di mano all’ultimo minuto, non sanzionato però dall’arbitro. Nei prossimi 90 minuti servirà però molto di più di un semplice episodio. La Juventus ha l’obbligo di vincere, valorizzando anche il gioco espresso da Di Maria, autentica stella della squadra.

