Qatar 2022, è polemica sui rigori sospetti nelle amichevoli: cosa è successo?

Qatar 2022, scoppia un’altra polemica: troppi rigori sospetti nei test pre-mondiale per i padroni di casa. Secondo il Daily Mail, si parla di possibili favori arbitrali per la nazionale qatariota nelle amichevoli del 2022.

I Mondiali in Qatar 2022 si tingono sempre più di grigio. A poche ore dalla partita inaugurale, in programma oggi 20 novembre alle ore 17, infiamma un’altra polemica, in arrivo stavolta dal Regno Unito.

Secondo un articolo del Daily Mail, la nazionale dei padroni di casa potrebbe aver ricevuto diversi favori arbitrali nel corso delle amichevoli disputate nel 2022. Uno dei partner di integrità della Fifa avrebbe messo in evidenza un “numero insolitamente alto di rigori“ concesso alla Nazionale del Qatar negli ultimi mesi. Molti dei match pre-mondiale del Qatar sono stati disputati a porte chiuse e senza la benché minima copertura televisiva. A creare sospetti è anche l’alto numero di amichevoli, ben nove, rispetto a quelle disputate dagli altri paesi in gara.

Per il momento non vi sono prove concrete di eventuali scorrettezze. Neanche la Fifa si è ancora espressa sulla notizia.

I risultati del Qatar e le rivali del girone: esordio alle 17 contro l’Ecuador

La partita inaugurale del Qatar è ormai alle porte: alle 17, dopo la cerimonia di apertura, i padroni di casa scenderanno in campo contro l’Ecuador. Sarà la prima partita del Gruppo A, che include anche il Senegal e l’Olanda.

Negli ultimi anni la Nazionale del Qatar ha ottenuto buoni risultati sotto la guida del commissario tecnico spagnolo Felix Sanchez, ex allenatore delle giovanili del Barcellona. Nel 2019 ha conquistato la Coppa d’Asia, sconfiggendo il Giappone in finale per 3 a 1. Il Qatar ha inoltre ben figurato nella CONCACAF Gold Cup 2021, dove ha raggiunto la fase delle semifinali.