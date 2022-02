Mondiale per club 2022: Chelsea-Palmeiras dove in tv e in streaming. Non sarà facile seguire la partita delle 17.30 ore italiane

Mondiale per club 2022: Chelsea-Palmeiras dove in tv e in streaming: la competizione si gioca lontano sia dall’Inghilterra sia dal Brasile. Il match in Italia inizierà alle 17.30.

Mondiale per club 2022: Chelsea-Palmeiras dove in tv

Il Chelsea scende in campo ad Abu Dhabi contro il Palmeiras di Abel Ferreira nella finale del Mondiale per club. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 17.30 italiane.

La finale del Mondiale per club 2022 non sarà trasmessa in tv in Italia.

Dunque, per la prima volta nessuna emittente in Italia ha acquistato i diritti del Mondiale per club, nemmeno per la finale.

Ci sarà però la possibilità di seguire in diretta streaming la finale del torneo, per farlo basterà collegarsi al canale YouTube della FIFA che manderà in onda in diretta integrale e gratuitamente Chelsea-Palmeiras.

Chelsea-Palmeiras: probabili formazioni

Entrambe le squadre non hanno mai vinto nella loro storia questo trofeo.

Il Chelsea l’ultima volta fu proprio sconfitto da una squadra brasiliana. Questa volta, proverà in tutti i modio di vincere una competizione che manca nella sua bacheca.

CHELSEA (3-4-3): Mendy;, Rudiger, Thiago Silva, Christensen; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Alonso; Ziyech, Lukaku, Mount. All. Tuchel

PALMEIRAS (4-2-3-1): Weverton; Rocha, Luan, Gomez, Piquerez; Danilo, Zé Rafael; Dudu, Veiga, Scarpa; Rony. All. Ferreira

ARBITRO: Beat (Australia)

