Kvaratskhelia, gli elogi di Benitez: “Miglior giocatore in Italia”

Rafa Benitez su Kvaratskhelia: “Il miglior giocatore in Italia al momento”. L’ex tecnico del Napoli esalta il nuovo attaccante azzurro in un editoriale per il Times: “È il pericolo numero 1 per il Liverpool”.

Benitez elogia Kvaratskhelia e avverte il Liverpool: “Miglior giocatore d’Italia”

La Kvaratskhelia-mania si è ormai diffusa anche oltre la Manica. La giovane ala sinistra georgiana, nuovo acquisto del Napoli, si è fatto subito notare grazie ad una serie di prestazioni mastodontiche.

L’esordio col botto del numero 77 ha fatto breccia nel cuore dei tifosi partenopei e non è sfuggito all’occhio attento di Rafa Benitez. In un suo editoriale per il Times, l’ex tecnico di Napoli e Liverpool ha riempito di elogi Kvaratskhelia, mettendo in guardia i Reds sulle qualità del 21enne georgiano in vista della sfida in Champions League di questa sera: “Molti ancora non lo conoscono, ma Khvicha Kvaratskhelia è probabilmente il miglior giocatore in Italia in questo momento“.

Il tecnico spagnolo: “È il pericolo numero 1 per il Liverpool. Il Napoli è sempre bravo a scovare talenti”

“È il pericolo numero 1 per il Liverpool.” -ha proseguito il tecnico spagnolo- “Gioca come esterno partendo da sinistra, ma sa usare entrambi i piedi, sa creare e sa finalizzare. Ha il suo ritmo e vuole lasciare il segno in ogni partita che gioca. Ha già segnato 4 gol in 5 gare, compreso quello decisivo nell’ultimo match con la Lazio: ha solo 21 anni, ma è un talento eccellente e il fatto che stia facendo cosi bene così presto in Italia sottolinea la sua mentalità”.

Benitez ha poi colto l’occasione per complimentarsi con la dirigenza azzurra per il proprio successo nello scouting: “Il Napoli ha sempre fatto un buon lavoro nel reclutare talenti: quando c’ero io abbiamo preso Gonzalo Higuaín, Jorginho, Kalidou Koulibaly, Dries Mertens, Raúl Albiol e José Callejón che hanno permesso alla squadra di crescere. Sta facendo lo stesso con Kvaratskhelia“.