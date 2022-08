Serena Williams dal ritiro agli Us Open 2022: rinviato l’addio al tennis

Serena Williams ha vinto il primo turno del torneo di tennis degli Us Open 2022, mettendo per ora da parte il ritiro.

Serena Williams non pensa per ora al ritiro ma solo a divertirsi e a vincere, come è abituata a fare. A quasi 41 anni, la tennista si è presentata in gran forma agli Us Open 2022 per godersi ogni attimo di quello che dovrebbe essere il suo ultimo torneo.

Serena Williams dal ritiro agli Us Open 2022

Serena Williams si è presentata a quasi 41 in gran forma al torneo di tennis degli Us Open 2022.

La tennista ha superato al primo turno la montenegrina Danka Kovinic con un 6-3 6-3 come risultato finale.

Una serata di festa per la Williams che si è goduta non solo la vittoria ma anche l’atmosfera e l’affetto dei tanti presenti ad assistere alla partita. Tra il pubblico c’erano l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, l’attore Hugh Jackman, il regista Spike Lee, il pugile Mike Tyson e il sindaco di New York Eric Adams.

In tribuna i cartelli con scritto “Benvenuti al Serena Show” e “Serena, ti amiamo”. Sul maxischermo hanno proiettato un video con la voce narrante di Oprah Winfrey che ha ripercorso tutta la sua carriera. “Grazie per averci mostrato – è stato il messaggio – cosa significa tornare senza mai fare un passo indietro”.

Rinviato l’addio al tennis

Al termine della vittoria contro la montenegrina Kovinic, la Williams ha risposto a una battuta sul suo ritiro annunciato qualche settimana fa: “Sono rimasta piuttosto vaga su questo argomento, vero? Rimarrò tale, perché non si sa mai“, ha dichiarato la campionessa americana 40enne che per ora pensa solo al torneo e a vincere ovviamente.

