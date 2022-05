Milan Campione d’Italia, la festa scudetto in diretta su Milan TV (VIDEO)

Il Milan è Campione d’Italia, la festa scudetto in diretta streaming. Dopo il trionfo per 3 a 0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo, i rossoneri si godono la vittoria. Ecco il video in diretta della premiazione, in live su Youtube sul canale ufficiale del Milan.

Il Milan è Campione d’Italia, ecco la festa scudetto in streaming

Momenti di gioia per il Milan e i suoi tifosi al Mapei Stadium, che ha conquistato il 19esimo titolo nazionale della sua storia con un secco 3 a 0 al Sassuolo.

Per il Milan è subito festa scudetto: ecco la diretta. I festeggiamenti e la premiazione dei Campioni d’Italia sono trasmessi in diretta su Youtube sul canale ufficiale del Milan. A commentare live questo storico momento per i rossoneri, oltre al telecronista ed ex direttore di Milan TV Mauro Suma, la conduttrice Giorgia Tavella, i giornalisti Francesco Specchia e Pasquale Campopiano in diretta dal Mapei, e l’inviato Lorenzo Lollo in Piazza Duomo con la festa dei tifosi.

Milan campione dopo 11 anni, è il primo titolo nazionale per Stefano Pioli

Si tratta del primo titolo nazionale per il Milan da 11 anni, dalla stagione 2010-2011 con Massimiliano Allegri.

Per il condottiero Stefano Pioli si tratta del suo primo scudetto nella sua carriera da allenatore. Lo scudetto è l’apice di tre anni pieni di successi per l’allenatore emiliano, che ha prima riportato il Milan in Champions dopo sette anni di delusioni per poi regalare ai tifosi il trionfo di quest’anno.

LEGGI ANCHE: Milan Campione senza spese folli: è il trionfo del calcio serio e sostenibile