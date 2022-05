Italia ai Mondiali in Qatar 2022? Spunta un’altra ipotesi

Italia ai Mondiali in Qatar 2022: nelle ultime ore è circolata un ulteriore ipotesi e speranza di vedere l’Italia partecipare ai prossimi Mondiali. Infatti, dal Cile è arrivata la notizia e la forte accusa nei confronti di una Nazionale.

Italia ai Mondiali in Qatar 2022?

L’ipotesi ripescaggio è contemplata, oltre per scenari di guerra, solo in caso di sospensione ed espulsione di Federazioni calcistiche da parte della FIFA. Due articoli sono presenti nello statuto FIFA.

Il primo cita la sospensione di un’associazione membro su richiesta del Consiglio qualora la Federazione non adempiesse agli obblighi finanziari nei confronti della FIFA oppure qualora il regolamento fosse espressamente violato.

Nelle ultime ore, è rimbalzata una notizia dal Cile che accusa una Nazionale in particolare di aver violato qualche punto del regolamento e dunque sarebbe possibile una sua squalifica ai prossimi Mondiali.

Spunta un’altra ipotesi

La Fifa ha comunicato di aver aperto un procedimento riguardante la gara tra il Cile e l’Ecuador dopo che la Federcalcio cilena aveva presentato un ricorso riguardo lo status di Byron Castillo, Il giocatore è sceso in campo diverse volte con la maglia dell’Ecuador nel corso delle qualificazione ma avrebbe presentato un falso certificato di nascita che non riguarda solo la data di nascita ma anche la sua cittadinanza, che sarebbe colombiana.

Se l’Ecuador effettivamente dovesse venire squalificato, l’Italia occupa il sesto posto, il miglior per le nazionali che non si sono qualificate alla fase a girone, e dunque con l’ipotesi di essere ripescata ai Mondiali in Qatar. Tuttavia, resta solo una flebile speranza perché eventualmente la Fifa potrebbe pensare di penalizzare l’Ecuador e non escludere la Nazionale dai prossimi Mondiali.

