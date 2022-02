Metaverso, Verratti compra un’isola privata. Ma quanto è costata?

Verratti compra un'isola in uno dei mondi virtuali e digitale del Metaverso. Il primo calciatore ad investire in questo mondo.

Marco Verratti è il primo calciatore al mondo ad aver investito nel Metaverso. In particolare, Verratti ha scelto di acquistare un’isola su The Sandbox, uno dei mondi virtuali presenti nel Metaverso. Lo stesso Verratti ha svelato il suo nuovo acquisto: “Sono sempre stato appassionato di innovazione e tecnologie in generale – ha dichiarato Verratti come riportato da Cointelegraph Italia – e da poco mi sono avvicinato all’incredibile mondo della tecnologia blockchain e del metaverso.

Ho capito che ero pronto per fare un passo importante ed essere precursore creando la mia isola privata in The Sandbox”.

Già diverse celebrità hanno acquistato spazi ed immobili “virtuali” nei mondi virtuali del Metaverso come dj Steve Aoki e il rapper Snoop Dog. Il secondo in particolare ha acquistato uno spazio importante su The Sandbox.

Cosa aspettarsi da questi nuovi mondo lo dice Andrew Kiguel, CEO di Tokens.com, intervistato dalla CNBC ha spiegato che “il metaverso è la prossima iterazione dei social media”.

Quanto è costata l’isola di Verratti?

The Sandbox nasce nel 2012 come un videogame in stile pixel art bidimensionale, che anni dopo si trasforma in un mondo tridimensionale virtuale. Al suo interno gli utenti possono socializzare, acquistare e vendere oggetti e terreni su cui costruire, ricorrendo alla tecnologia sicura della blockchain Ethereum, ma di fatto usando anche soldi reali, seppure in una dimensione completamente digitale.

Il centrocampista azzurro Verratti ha acquistato una delle 25 isole digitali messe in vendita su The Sandbox da Exclusible, marketplace specializzato in Nft di lusso.

Le cifre non sono state svelate ma vedendo altre compravendite si può avere un’idea di quanto Marco Verratti abbia speso.

Nel mondo virtuale Sandbox (letteralmente scatola di sabbia), dove Republic Realm, una società di sviluppo immobiliare virtuale di Janine Yorio, ha speso la bellezza di 4,3 milioni di dollari per comperare un appezzamento di terra, virtuale naturalmente.

Alla CNBC Yorio ha spiegato che la sua azienda ha venduto 100 isole private virtuali nel 2020, ciascuna delle quali per circa 15.000 dollari mentre, sottolinea, “oggi si vendono a circa 300 mila dollari l’una, che è casualmente lo stesso prezzo medio della casa in America”.

