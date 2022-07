Europeo femminile 2022 Italia: calendario e dove vederlo in tv

Europeo femminile 2022 Italia: ecco come seguire il torneo che vedrà tra le squadre partecipanti anche la Nazionale Italiana. Ecco il calendario dei gironi e come poter seguire in tv e in streaming le azzurre.

Europeo femminile 2022 Italia: calendario

Gli Europei di calcio femminile 2022 sono pronti a partire. Ad inaugurare il torneo sarà la partita tra Inghilterra e Austria alle 21:00 di mercoledì 6 luglio. La prima partita dei gironi dell’Italia sarà domenica 10 luglio contro la Francia.

La nazionale azzurra si è qualificata agli Europei di luglio 2022 da seconda classificata nel Gruppo B con 8 vittorie, 1 pareggio e 1 sola sconfitta. Di seguito, ecco le date e gli orari delle partite dell’Italia fissate per la fase a gironi:

Francia – Italia : domenica 10 luglio ore 21:00

: domenica 10 luglio ore 21:00 Italia – Islanda : giovedì 14 luglio ore 18:00

: giovedì 14 luglio ore 18:00 Italia – Belgio: lunedì 18 luglio ore 18:00

Se la nazionale azzurra dovesse qualificarsi per i quarti di finale, si andrebbe a giocare in una data compresa tra il 20 e il 23 luglio, giornate in qui sono appunto previste le partite dei quarti.

Le due semifinali sono invece programmate per il 26 e il 27, mentre la finale chiuderà gli Europei femminili il 31 luglio.

Dove vederlo in tv

La UEFA Women’s EURO 2022 sarà possibili seguirla su Sky. Dal 6 al 31 luglio per seguire tutte le partite del Campionato Europeo femminile di calcio UEFA 2022 ecco i canali disponibili: Sky Sport Football, Sky Sport Uno, con le semifinali e la finale anche su Sky Sport 4K, e in streaming su NOW.

