Massimo Ambrosini parla della malattia del figlio: “Malattia incurabile”

Ex centrocampista – su tutte – di Milan e Fiorentina, Ambrosini ha deciso di raccontare la malattia del figlio che lui e sua moglie Paola stanno provando ad affrontare nel modo migliore. Le condizioni di salute del bambino già si conoscevano, ma in questa occasione l’ex rossonero ha condiviso il suo sfogo con i propri follower.

Malattia del figlio di Ambrosini

Attraverso uno sfogo su Instagram, Massimo Ambrosini ha raccontato ai suoi follower le condizioni – precarie – del figlio, afflitto da una malattia molto delicata che da diverso tempo ha stravolto la vita di Massimo e Paola (sposati dal 2009).

A dichiararlo lui stesso:

“Da sei mesi la mia vita e quella della mia famiglia sono state letteralmente sconvolte dalla malattia di nostro figlio più piccolo. Ad Alessandro è stato diagnosticato il diabete di tipo 1, che è una malattia autoimmune, cronica e degenerativa e che anche se non si vede può avere delle conseguenze gravissime”.

Una situazione delicata per l’ex centrocampista della Serie A, che spera ci possa essere una via d’uscita per il figlio Alessandro. La sua condizioni era stata già discussa, ma senza mai scendere nel dettaglio, almeno fino a questo momento. L’ex calciatore classe ’77 si è così lasciato andare, nella speranza di ricevere anche un sostegno alla ricerca di queste malattie tanto rare quanto gravi.

Ambrosini ha poi continuato il suo post:

“Siamo costretti costantemente a tenere monitorata la sua glicemia e fare iniezioni di insulina più volte al giorno, tutti i giorni. Al momento il diabete di tipo 1 è una malattia incurabile, ma c’è una speranza che passa solo ed esclusivamente attraverso la ricerca scientifica. Io, mia moglie e tutti i parenti delle 200mila persone fra adulti e bambini che hanno questa malattia abbiamo la necessità e la volontà che si arrivi a una cura definitiva. Per questo ho deciso di correre alla Milano Marathon, insieme a qualche mio ex compagno di squadra, per sostenere la Fondazione Italiana Diabete. Insieme ragazzi possiamo e dobbiamo trovare una cura per questa malattia”.

Nonostante quello che sta vivendo, la famiglia Ambrosini cerca di lottare e sperare che possa essere trovata una soluzione.

