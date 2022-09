Juventus-Salernitana, Milik in rete era da annullare? Polemiche e caos per il presunto fuorigioco di Bonucci

Juventus-Salernitana, Milik in gol: tante polemiche per la rete annullata all’attaccante polacco. La partita è finita tra mille polemiche con diversi provvedimenti dell’arbitro che hanno fatto discutere.

Juventus-Salernitana, Milik in rete era da annullare?

La Juventus era riuscita a ribaltare lo svantaggio del 2 a 0 contro la Salernitana all’ultimo secondo di partita con il colpo di testa vincente di Arkadiusz Milik. L’attaccante, dopo il gol e la gioia, è stato anche espulso per doppia ammonizione dopo essersi tolto la maglietta.

Tuttavia, l’arbitro è stato richiamato al Var per valutare la posizione attiva o meno di Leonardo Bonucci che inizialemte sembra essere in fuorigioco.

Ciò che non è chiaro e che da subito hanno ribattuto in campo e fuori quelli della Juve è la posizione di Candreva. E in uno specifico fermo immagine l’esterno dei campani sembra in effetti tenere in gioco il capitano bianconero. Così ha commentato l’allenatore bianconero Allegri nel post partita a Dazn: “La rete di Milik? E’ un dato di fatto, è stato annullato un goal e non so se era buono o meno, ma vorrei vedere le immagini perchè c’è Candreva sotto alla bandierina…

Gli arbitri van lasciati stare, i protagonisti della partita sono i giocatori. Ne abbiamo 10-20 molto bravi”.

Polemiche e caos per il presunto fuorigioco di Bonucci

Dunque, quando è stata messa in dubbio la posizione di Bonucci è successo di tutto sul terreno del campo da gioco. Particolarmente nervosi sono Fazio e Cuadrado. Dopo il gol di Milik annullato, la Juve chiude in 9, la Salernitana in 10 perché arrivano i rossi ai danni di Fazio e Cuadrado per la rissa.

Il gol tolto manda su tutte le furie pure Allegri che viene espulso per proteste. La partita finisce dopo oltre 10 minuti di recupero. Le polemiche sono poi continuate anche dopo la partita con le immagini della posizione di Candreva postate sui social anche da qualche giocatore juventino come Milik.

LEGGI ANCHE: Thiago Motta al Bologna: è il nuovo tecnico. L’annuncio di Fenucci e le parole su Mihajlovic