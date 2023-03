Juventus, rientrato Pogba: “Grazie per la calda accoglienza”

Il Derby della Mole ha sorriso ai bianconeri, seppur con qualche rischio. La Juventus ha potuto, tra l’altro, contare sul rientro di Pogba. Il giocatore francesce ha trasmesso entusiasmo ai compagni e ha illuminato la gara con qualche sua giocata, tornando finalmente a correre sul campo dell’Allianz Stadium.

Il pirotecnico 4-2 porta il derby alla Vecchia Signora, che adesso ha solo 10 punti di distacco dal quarto posto.

Pogba-Juventus: il francese rientra e i bianconeri sorridono

Come tutti gli scontri cittadini, anche il Derby di Torino risulta molto sentito. I bianconeri di Allegri, da un lato, e i granata di Juric dall’altro. Due squadre diverse e con obiettivi differenti, seppur la vicinanza in classifica. La gara si è aperta benissimo per gli “ospiti”, grazie alla rete di Karamoh dopo nemmeno 120 secondi. Cuadrado ha rimesso tutto in parità, prima del secondo vantaggio siglato Toro, grazie a Sanabria. Nei minuti ci ha pensato capitan Danilo a chiudere l’intervallo sul 2-2. La ripresa ha regalato qualche altro colpo; dopo una traversa per parte (con Vlahovic e Linetty) sono arrivate due reti sponda bianconera: Bremer, con il classico gol dell’ex, e Rabiot a mettere il punto esclamativo.

La Juventus ha potuto contare anche sul rientro di Pogba che, finalmente, ha ridato il suo contributo:

“Tutti sorridenti stasera, contento di essere tornato, grazie per la calda accoglienza“.

Venti minuti, o poco più, per aiutare la squadra a vincere. Il centrocampista francese ha fatto il suo ingresso in campo sul 2-2, insieme a Chiesa e De Sciglio. Si è ben comportato, muovendosi bene e prendendosi qualche buon fallo. La Juventus festeggia così un’altra vittoria, nonostante un primo tempo un po’ altalenante. Nella ripresa i bianconeri hanno trovato il giusto appiglio e possono continuare la loro scalata, quasi impossibile, verso la Champions League.

