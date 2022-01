Chi è Tatanga, il difensore del Tottenham cercato dal Milan

Chi è Tatanga, difensore giovane del Tottenham finito nel mirino del Milan che cerca un innesto in difesa per il mercato di gennaio.

Chi è Tatanga: giovane difensore cresciuto nelle giovanili della squadra inglese del Tottenham. il classe 1999 si sta mettendo in mostra grazie alle sue buone prestazioni duttili in difesa.

Chi è Tatanga

Japhet Tanganga è un difensore inglese, classe 1999, in forza al Tottenham in Premier League. Cresciuti nelle giovanili del club inglese, gioca da difensore centrale e terzino. Ha una grande prestanza fisica, agile e bravo nel gioco aereo. Il suo debutto lo deve a Mourinho, sempre abile a dare fiducia a giovani talenti.

Infatti, l’11 gennaio 2020 ha debuttato in Premier League giocando da titolare l’incontro perso 1-0 contro il Liverpool giocando molto bene e facendosi notare.

Il difensore del Tottenham cercato dal Milan

Japhet Tanganga, 22enne, è finito nel mirino del Milan per il mercato di gennaio. Il giocatore sta trovando poco spazio con il nuove allenatore Conte e il suo costo non è alto. Viene valutato dal club londinese 25 milioni di euro con la possibilità del prestito.

Una formula che interessa alla dirigenza rossonera così come il giocatore. Potrebbe rappresentare una buona occasione di mercato anche in ottica futura, magari andando a formare una coppia centrale tutta inglese con Tomori preso sempre in Premier League dal Chelsea.

LEGGI ANCHE: Eric Bailly: il Milan ci prova per il difensore del Manchester United