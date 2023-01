Juventus, Ponciroli: “Sono preoccupato”

Intervenuto nelle ultime ore, il giornalista Fabrizio Ponciroli si è pronunciato condividendo il suo punto di vista sulla questione Juventus. Il giornalista ha poi anche parlato degli stipendi e delle plusvalenze.

Ormai oggetto di discussione per tutti gli addetti ai lavori, la penalizzazione dei bianconeri è all’ordine del giorno, perché apre un dibattito molto più ampio.

Fabrizio Ponciroli sulla Juventus

Il noto giornalista ha preso parte a TMW Radio, parlando della situazione Juventus e dell’aria che si respira a Torino. Un caso non semplice, su cui si può – e deve – discutere. A stupire maggiormente Ponciroli è stata la celerità con cui la FIGC ha preso la decisione, stravolgendo anche un po’ gli “accordi”.

Ecco cosa ne pensa:

“Il -15 alla Juve? Pensavo fosse uno scherzo, mi sembrava tutto troppo rapido. La FIGC solitamente ci mette tanto a prendere le decisioni, qui è stata veloce. Tra l’altro sorprende che si era arrivati ad una richiesta di -9 per poi vedere la maxi-stangata di -15. Sto cominciando a pensare che i problemi della Juventus siano solo all’inizio, e chi ha il coltello dalla parte del manico ha voglia di pulire il calcio, ma andando a punire solo la squadra bianconera. Ma questa cosa mi lascia perplesso perché la Juve sembra il mostro della situazione“.

Si è poi parlato anche della questione plusvalenze, altro argomento su cui si sta discutendo:

“Non è definibile oggettivamente il valore di un calciatore, scarso o forte che sia. Sta di fatto che sono preoccupato, non dico che la Juventus non abbia colpe, ma la sensazione è che si debba attaccare per forza solo la Juventus, non vorrei che per questo possano arrivare sanzioni più gravi. Se poi la Juventus dovesse addirittura vedere il suo futuro in Serie B, questo sarebbe un colpo anche per il nostro campionato perché poi dovrebbe passare molto tempo per ritrovare il giusto equilibrio, perderebbe di credibilità“.

Fabrizio Ponciroli non nasconde la sua preoccupazione, visto che la Juventus potrebbe ritrovarsi a pagare per tutti, come fosse il capro espiatorio.

Le sue parole sul caso Zaniolo

La discussione ha poi preso una piega diversa, delineandosi sul mercato. In questo caso uno dei nomi più “caldi” della Serie A è Nicolò Zaniolo, ormai sul mercato e sempre più vicino alla cessione.

Il giornalista classe ’74 ha espresso il suo parere a riguardo:

“Non credo che partirà in questa sessione di mercato, lui vuole un top club e il Bournemouth non lo convince. Probabilmente rimarrà a Roma fino a giugno e poi troverà un’altra sistemazione. Su di lui poi continuo a non cambiare idea, non mi ha mai convinto e non mi convincerà anche per il futuro, troppi alti e bassi, non riesce a trovare continuità di rendimento. Mourinho è stato colui che è riuscito a tirare fuori qualcosa dal giocatore, ma nonostante tutto credo che anche lo Special One abbia capito che il 22 sia un giocatore che va a folate. Se manca la testa allora diventa tutto un problema. Comunque non credo che alla fine andrà al Bournemouth”.

Il giudizio di Fabrizio Ponciroli è molto in linea con la situazione, sebbene il mercato riservi sempre molte sorprese.

