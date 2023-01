Allarme Juventus, Del Piero rimprovera: “Errori non da Juve”

Le ultime settimane sono state molto difficili per la società bianconera, tra penalizzazione e recente sconfitta contro il Monza. A parlare della situazione Juventus è stato anche Alessandro Del Piero, ex capitano e bandiera del club piemontese. Se è vero che la condizione psico-fisica dei bianconeri non è delle migliori, è anche vero che le prestazioni mancano di cattiveria e convinzione.

Urge un immediato cambio di rotta.

Le parole di Del Piero sulla Juventus

La recente disfatta contro il Monza ha confermato i tanti dubbi, sia sul piano tattico che psicologico. I bianconeri hanno perso 2 partite su 3 contro i brianzoli e in entrambi i ko non sono riusciti a segnare. Una vera e propria bestia nera che non dà pace alla Juventus.

A rimproverare però società e calciatori ci ha pensato Alessandro Del Piero:

“IlMonza è una bestia nera per la Juventus, a volte capitano queste cose, ma sicuramente oggi i bianconeri hanno fatto degli errori che non sono degni dei giocatori e della squadra, degli errori di attenzione che sono figli anche della situazione psicologica e fisica che sta vivendo la società e che accade fuori dal campo. Credo che questo stia infliggendo delle mazzate importanti a chi va in campo“.

Attraverso l’intervista rilasciata a Sky Sport, l’ex capitano della Vecchia Signora ha palesato i suoi dubbi e le sue preoccupazioni, soprattutto dopo la “reazione” contro la Dea.

“Con l’Atalanta c’era stata una reazione sotto tutti i punti di vista, una squadra bella da vedere, aggressiva. Oggi si è visto davvero poco ed è il dato più allarmante. La Juve così come il Milan sta avendo delle battaglie importanti fuori dal campo e non è facile isolarsi. Sarà un compito impegnativo, ma sono convinto che avrà sempre l’apporto dei tifosi come è avvenuto nel 2006″.

Servirà ancora una volta l’amore – e la pazienza – dei tifosi, nella speranza di uscirne al meglio.