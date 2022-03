Italia Macedonia del Nord: quando e dove si gioca la fondamentale partita degli azzurri in vista della qualificazione ai Mondiali in Qatar.

Italia-Macedonia del Nord: quando e dove si gioca

Italia-Macedonia si giocherà giovedì 24 marzo 2022 allo Stadio ‘Renzo Barbera’ di Palermo. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20.45. La partita tra Italia e Macedonia del Nord verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai e il canale sul quale sarà possibile seguire il match degli Azzurri sarà Rai Uno.

La telecronaca dell’incontro sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

L’ultima volta dell’Italia contro la Macedonia

Quasi 5 anni dopo Italia e Macedonia del Nord tornano a sfidarsi per le qualificazioni Mondiali: nell’ottobre del 2017, quando i nostri avversari si chiamavano ancora Macedonia, all’Olimpico-Grande Torino finì 1-1 con le reti di Chiellini e Trajkovski. In panchina per gli azzurri c’era Ventura e 2 terzi dell’attacco era quello che dovrebbe partire titolare il 23 marzo 2022 per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar.

Play off Italia, l’ottimismo di Roberto Mancini

Nonostante per gli azzurri si prospetti una partita, contro la Macedonia del Nord, non priva di difficoltà, Roberto Mancini torna a dare la carica alla squadra cercando di infondere sicurezza ai suoi giocatori.

“Vogliamo andare al Mondiale perché è una cosa molto importante – ha commentato a riguardo Roberto Mancini intervenendo per il Regional Day delle Marche al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai – e perché abbiamo comunque la possibilità di vivere un sogno straordinario e anche la possibilità di vincerlo. Sarà faticoso ma ce la metteremo tutta”. Riguardo invece alla partita Italia-Macedonia del Nord che si svolgerà il 24 marzo, il Mancio è piuttosto fiducioso: “Ci sono dei momenti, a volte nella vita e nel lavoro, più difficili, però credo che la forza di noi marchigiani e di noi italiani venga fuori proprio in questi momenti“.

