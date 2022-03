Italia-Macedonia del Nord: come vederla in tv la sfida degli azzurri di Mancini nel percorso finale di qualificazioni per i Mondiali in Qatar

Italia-Macedonia del Nord: come vederla in tv e come seguire gli azzurri nelle sfide dei playoff per la qualificazione in vista dei Mondiali in Qatar. Possibile doppia sfida da vincere assolutamente dagli uomini di Mancini.

Italia-Macedonia del Nord: come vederla in tv

Italia-Macedonia si giocherà giovedì 24 marzo 2022 allo Stadio ‘Renzo Barbera’ di Palermo. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20.45. La partita tra Italia e Macedonia del Nord verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai e il canale sul quale sarà possibile seguire il match degli Azzurri sarà Rai Uno.

La telecronaca dell’incontro sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

La sfida da dentro o fuori che vedrà impegnata la seleziona allenata da Roberto Mancini verrà trasmessa, sempre dalla Rai, in diretta streaming gratuita attraverso il servizio Rai Play. Non serve l’abbonamento ma soltanto la registrazione tramite app o sito.

Il percorso dell’Italia negli spareggi per i Mondiali in Qatar

In caso di vittoria contro la Macedonia del Nord, gli Azzurri di Roberto Mancini dovranno sfidare nella finale la squadra più forte del lotto che, in questo caso, si presume essere il Portogallo.

Nell’eventuale finale, e anche questo non giova agli azzurri, l’Italia giocherà in trasferta (in Portogallo oppure in Turchia). I play off dei mondiali 2022 si preannunciano molto più complessi del previsto. La data della possibile finale è quella di martedì 29 marzo 2022, sempre alle ore 20.45.

