Italia-Macedonia del Nord: cosa succede se…ecco tre scenari possibili

Italia-Macedonia del Nord: cosa succede se…ci sono tre scenari possibili o meglio due. Non si cono molte alternative per gli azzurri di Roberto Mancini anche perché l’obiettivo è chiaro: andare ai Mondiali in Qatar.

Cosa succede se l’Italia perde con la Macedonia del Nord?

La partita dell’Italia contro la Macedonia è una gara unica, senza andata e ritorno, deve concludersi obbligatoriamente con un vincitore e con uno sconfitto.

Non è previsto il pareggio, perché nel caso di parità alla fine de tempi regolamentari si andrà ai supplementari e poi eventualmente ai calci di rigori dove si deciderà chi tra Italia e Macedonia dovrà proseguire nel percorso qualificazione ai Mondiali in Qatar.

Dunque, se l’Italia non dovesse vincere contro la Macedonia direbbe addio al sogno qualificazioni ai prossimi Mondiali e sarebbe davvero una disfatta vista anche l’ultima vittoria agli Europei.

Italia-Macedonia del Nord cosa succede in caso di pareggio

La partita dell’Italia contro la Macedonia è una gara unica, senza andata e ritorno, deve concludersi obbligatoriamente con un vincitore. Nessun replay, nessuna qualificazione in virtù dei punti ottenuti nella fase a gironi delle qualificazioni: se Italia e Macedonia del Nord dovessero pareggiare durante i 90 minuti regolamentari, si giocheranno i supplementari ed eventualmente i rigori.

Anche la finale che vedrà contro chi vincerà tra Italia e Macedonia del Nord e una tra Portogallo e Turchia, si concluderà eventualmente con supplementari e nel caso anche i rigori davanti ad un pareggio nei tempi regolamentari.

Nell’eventualità dei supplementari, i due commissari tecnici potranno effettuare una sesta sostituzione.

Italia-Macedonia del Nord cosa succede in caso di vittoria

Italia-Macedonia si giocherà giovedì 24 marzo 2022 allo Stadio ‘Renzo Barbera’ di Palermo. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20.45.

In caso di prima vittoria, gli Azzurri di Roberto Mancini dovranno sfidare nella finale la squadra più forte del lotto che, in questo caso, si presume essere il Portogallo. Nell’eventuale finale, e anche questo non giova agli azzurri, l’Italia giocherà in trasferta (in Portogallo oppure in Turchia).

I play off dei mondiali 2022 si preannunciano molto più complessi del previsto. La data della possibile finale è quella di martedì 29 marzo 2022, sempre alle ore 20.45.

