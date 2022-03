Italia-Macedonia del Nord: formazioni probabili

Italia-Macedonia del Nord: formazioni della sfida degli azzurri che dovranno giocarsi tutte le loro carte per poter proseguire nel percorso di qualificazione ai Mondiali in Qatar.

Italia-Macedonia del Nord: formazioni possibili

Il Commissario Tecnico Roberto Mancini dovrebbe mandare in campo gli azzurri con il consueto 4-3-3. Indisponibile Di Lorenzo e fortemente in dubbio Bonucci, come terzino destro dovrebbe giocare Florenzi e Bastoni al posto dello juventino. Da verificare le condizioni di Chiellini, con Mancini che potrebbe, nel caso, partire dalla panchina con il romanista Mancini in vantaggio sul laziale Acerbi.

In avanti quasi certo il tridente Immobile, Insigne e Berardi.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Insigne, Immobile, Berardi. Allenatore: Roberto Mancini.

Milevski ci ha abituato a utilizzare il 4-3-3 come modulo di riferimento, ma potrebbe partire con un più coperto modulo come il 4-5-1, contro gli azzurri che partano in vantaggi secondo i pronostici. In entrambi i casi va detto che si farà sentire tantissimo l’assenza in mezzo al campo del napoletano Elmas, squalificato.

Macedonia del Nord (4-5-1): Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Churlinov, Spirovski, Bardhi, Ademi, Ethemi; Trajkovski. Allenatore: Blagoja Milevski.

Il percorso dell’Italia negli spareggi per i Mondiali in Qatar

Italia-Macedonia si giocherà giovedì 24 marzo 2022 allo Stadio ‘Renzo Barbera’ di Palermo. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20.45.

In caso di prima vittoria, gli Azzurri di Roberto Mancini dovranno sfidare nella finale la squadra più forte del lotto che, in questo caso, si presume essere il Portogallo.

Nell’eventuale finale, e anche questo non giova agli azzurri, l’Italia giocherà in trasferta (in Portogallo oppure in Turchia).

I play off dei mondiali 2022 si preannunciano molto più complessi del previsto. La data della possibile finale è quella di martedì 29 marzo 2022, sempre alle ore 20.45.