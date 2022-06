Serie A 2022-23, prima giornata 14 agosto: ecco le sfide e come seguire Live il sorteggio

Serie A 2022-23, prima giornata: ecco di seguito le sfide che infiammeranno i primi calci d’inizi nel prossimo campionato italiano di calcio. Dal sorteggio Live, ecco le partite che formano la prima giornata. La novità principale del prossimo campionato sarà il ritorno dello spareggio in caso di arrivo a pari punti per assegnare lo scudetto e per decidere le retrocessioni. Il calcio di inizio per la prossima Serie A è previsto nel nel weekend 13-14 agosto e chiusura in quello del 3-4 giugno.

Le prime quattro giornate andranno in scena con ancora il calciomercato aperto.

Serie A 2022-23, prima giornata 14 agosto: ecco le sfide

Ecco la prima giornata di Serie A: il Milan campione d’Italia sfida l’Udinese, l’Inter gioca in casa del Lecce. Juventus-Sassuolo, Verona-Napoli e Salernitana-Roma le altre gare principali.

Fiorentina vs Cremonese

Hellas Verona vs Napoli

Juventus vs Sassuolo

Lazio vs Bologna

Lecce vs Inter

Milan vs Udinese

Monza vs Torino

Salernitana vs Roma

Sampdoria vs Atalanta

Spezia vs Empoli

Come seguire Live il sorteggio

L’appuntamento in tv e in streaming è venerdì 24 giugno, alle 12: in diretta televisiva su Dazn e TimVision e sul canale Youtube della Lega serie A. Mentre su Sky Sport 24 (in streaming sul sito skysport.it e sulla pagina Facebook di Sky), invece, dalle 12 andrà in onda il commento al sorteggio delle giornate del nuovo calendario.

Da ricordare che, per la prima volta nella storia del calcio, ci sarà un’interruzione del campionato tra autunno e inverno per i Mondiali di Qatar 2022 (21 novembre-18 dicembre). Ecco la diretta live per conoscere tutte le partite della prossima stagione: