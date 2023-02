Inter, Lukaku dopo il gol: “Passato mesi difficili”

A decidere la partita per l'Inter ci ha pensato Lukaku che ha siglato un gol fondamentale, non soltanto in vista del ritorno.

La vittoria di misura in casa contro il Porto, ha permesso ai nerazzurri di avere la meglio nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. A decidere la partita per l’Inter ci ha pensato Lukaku che ha siglato un gol fondamentale. Non soltanto in vista del ritorno, ma anche per cercare di dare una svolta alla sua stagione.