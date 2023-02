Onana contro Dzeko durante Inter-Porto: duro battibecco tra i due in campo

Onana contro Dzeko durante la partita tra Inter e Porto, valida per l’andata degli ottavi di Champions League. Un duro battibecco in mezzo al campo tra il portiere e l’attaccante che non è sfuggito a chi era presente allo stadio e da casa.

Onana contro Dzeko durante Inter-Porto

L’Inter ha vinto di misura 1 a 0 contro il Porto nella partita d’andata degli ottavi di Champions League. Tuttavia, il giorno dopo si parla del battibecco in mezzo al campo durante il match tra il portiere Onana e l’attaccante Edin Dzeko. Poi, al 58′, Inzaghi richiama Dzeko per far entrare Lukaku, con il bosniaco che si lamenta platealmente per il cambio.

Duro battibecco tra i due in campo

AL minuto 38, il portiere camerunese protesta vivacemente con l’arbitro Jovanovic reo di non aver interrotto immediatamente l’azione dopo un fallo di Taremi su Bastoni. Il bomber bosniaco torna nella sua metà campo per fargli notare di non protestare e tornare in campo. “Stai zitto e torna tra i pali“.

” Lite con Dzeko? Aspetti legati alla partita, ognuno ha il diritto di dire quello che pensa – ha spiegato il portiere camerunese a Sky Sport -. E’ l’adrenalina del campo, se ci arrabbiamo così vinciamo le partite… meglio ancora”. Onana ha poi commentato la vittoria: “Sono molto felice per il risultato ottenuto, era una partita molto importante. La doppia parata? Molto importante in quel frangente, era fondamentale vincere. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro complessivo nella gestione delle fasi di gara. Contento per Lukaku che è tornato al gol perché ne ha bisogno lui e tutto il gruppo”.