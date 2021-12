Infortunio Kjaer, Milan in ansia: il difensore in clinica con le stampelle

L'infortunio di Simon Kjaer preoccupa il Milan. Stamattina appuntamento in clinica per esami di controllo: si è presentato in stampelle.

Il Milan è in ansia per l’infortunio di Simon Kjaer. Il difensore si è sottoposto oggi agli esami di controllo e si è presentato in clinica in stampelle. L’esito degli accertamenti è atteso per il pomeriggio.

Milan, preoccupa l’infortunio di Kjaer: stamattina gli esami strumentali

Una mattina di esami e preoccupazione in casa Milan. Il difensore danese è stato costretto a uscire per infortunio dopo appena 40 secondi nel corso del match di ieri contro il Genoa. Kjaer si è fermato per un dolore al ginocchio dopo aver tentato di interrompere un contropiede del giovane Cambiaso, uscendo dal campo in barella. Oggi Simon Kjaer si è sottoposto ad accertamenti di controllo alla Clinica Columbus di Milano, presentandosi in stampelle. Il giornalista Daniele Longo ha ripreso l’arrivo del calciatore in clinica e ha pubblicato il video su Twitter.

Simon Kjaer è arrivato alla Clinica Columbus per gli esami strumentali @cmdotcom pic.twitter.com/XufhczKBS1 — Daniele Longo (@86_longo) December 2, 2021

Le prime diagnosi: i risultati dell’esame attesi questo pomeriggio

Secondo la prima diagnosi fatta ieri sera, potrebbe trattarsi di trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro. Per il momento non ci sono state comunicazioni ufficiali del Milan sullo stato di Kjaer e sugli eventuali tempi di recupero. I risultati degli esami di stamattina dovrebbero arrivare già questo pomeriggio.

Kjaer è stato uno dei pilastri della difesa del Milan in questa stagione, con 14 presenze totali e due goal. Senza di lui, l’allenatore Stefano Pioli dovrà affidarsi alla coppia formata da Fikayo Tomori, autore di grandi prestazioni finora, e Alessio Romagnoli. Più indietro nelle gerarchie c’è il giovane Matteo Gabbia, classe 1999, considerato ancora troppo acerbo per un posto da titolare fisso.