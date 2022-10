Infortunio Bremer, i tempi di recupero del brasiliano: quando torna in campo?

Infortunio Bremer, svelati i tempi di recupero per il difensore brasiliano. Quando riuscirà a tornare in campo? Chi giocherà al suo posto?

Infortunio Bremer, ecco i tempi di recupero dello stopper brasiliano. Il difensore della Juventus ha rimediato un problema muscolare durante il derby della Mole e rischia uno stop più lungo del previsto. Quanto tornerà in campo?

Infortunio Gleison Bremer, i tempi di recupero: quanto torna il campo il difensore

Il ritorno alla vittoria della Juventus contro il Torino è stato in parte rovinato dall’infortunio di Gleison Bremer, costretto all’uscita al 51esimo minuto a causa di un fastidio muscolare.

Il difensore brasiliano si è sottoposto ai test di rito per determinare la causa dello stop e l’entità dei tempi di recupero. I risultati non sembrano molto positivi. Il centrale ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Secondo il comunicato della Juventus, Bremer dovrà restare fermo per almeno 20 giorni per recuperare completamente. Un’eternità in una fase delicatissima della stagione della Juventus, che non può più permettersi passi falsi.

Bremer sarà senz’altro assente per le sfide di campionato contro Empoli e Lecce e per le fondamentali partite di Champions contro Benfica e PSG.

Chi sostituirà Bremer? Le alternative di Allegri

L’assenza di Bremer è un grattacapo non da poco per Max Allegri, che non ha molte alternative a disposizione. In caso di difesa a quattro, accanto a Bonucci dovrebbe giocare uno tra Gatti e Rugani, con il 24enne ex Frosinone in vantaggio. Il tecnico livornese potrebbe tuttavia riproporre la difesa a tre scesa in campo contro il Torino, con Bonucci affiancato da Alex Sandro e Danilo.

