Finale di Coppa Italia 2022, Juventus-Inter: dove vederla in tv, quando e dove si gioca

Finale di Coppa Italia 2022: è arrivato il momento dell’atto finale che vede in gioco i bianconeri di Max Allegri e i nerazzurri di Simone Inzaghi. Sarà una partita secca. Il tecnico dei nerazzurri cerca il suo secondo trofeo con il club di Milano mentre Allegri cercherà di non finire la stagione senza nemmeno un trofeo.

Finale di Coppa Italia 2022, Juventus-Inter: dove vederla in tv

L’atto finale della Coppa Italia 2022 va in scena tra la Juventus di Max Allegri e l’Inter di Simoni Inzaghi.

Il match verrà trasmesso in esclusiva e in chiaro da Mediaset, per la precisione su Canale 5. Si potrà seguire l’incontro anche via streaming, attraverso il servizio Mediaset Infinity, al quale si accede scaricando l’applicazione o collegandosi al portale a seconda del dispositivo scelto per la connessione. L’alternativa è collegarsi al sito Sportmediaset.it.

I bianconeri arrivano alla finale dopo la vittoria in semifinale contro la Fiorentina, mentre i nerazzurri hanno superato il Milan nel derby che è in corso anche per vincere il campionato di Serie A.

Quando e dove si gioca

La finalissima è in programma mercoledì 11 maggio alle ore 21.00 in diretta dalla Stadio Olimpico di Roma. La sfida tra bianconeri e nerazzurri continua dopo la Supercoppa Italiana vinta nel mese di gennaio dai nerazzurri con la rete nei minuti finali dei supplementari di Alexis Sanchez.

Le probabili formazione tra Juventus vs Inter

Juventus (4-2-3-1):Perin; Danilo, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic; All.

Massimiliano Allegri.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Simone Inzaghi.

