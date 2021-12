Champions League, Inter Real Madrid dove vederla e probabili formazioni

Simone Inzaghi recupera De Vrij e Kolarov per la sfida contro il Real Madrid. Entrambi, però, dovrebbero partire dalla panchina, con D’Ambrosio, Skriniar e Bastoni pronti per partire dal 1′. Dumfries e Perisic saranno i quinti, con Barella, Brozovic e Calhanoglu in mezzo al campo, con il turco favorito su Arturo Vidal. Davanti non ci sarà Correa (distrazione ai flessori): è pronta la coppia Dzeko-Lautaro.

INTER (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi.