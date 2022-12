Finale Mondiali 2022, telecronaca Rai: chi ci sarà. Gaffe di Di Gennaro su Macron in semifinale

Finale Mondiali 2022, telecronaca Rai: sono state decise le coppie per le due finali in programma tra sabato e domenica prossima.

Finale Mondiali 2022, telecronaca Rai: le coppie sono state fatte ed anche decise. Dopo le polemiche su Adani ma anche il seguito che ha il commentatore, la scelta forse non era così scontata e semplice. Tuttavia, in Rai ci sono delle gerarchie da rispettare. Dopo questo weekend si abbasserà il sipario definitivo sulla competizione calcistica molto chiacchierata per vicende extracalcistiche.

Finale Mondiali 2022, telecronaca Rai: chi ci sarà

I Mondiali sono giunti alle due finali ed è tempo di decidere chi ci sarà alla telecronaca e al commento tecnico.

La Rai non ha dubbi e le coppie sono già fatte. Dopo il saluto di Stramaccioni, ecco che per la finale principale ci saranno Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Mente Lele Adani e Bizzotto commenteranno sabato quella per il terzo e quarto posto.

Dopo le polemiche su una telecronaca troppo di parte, Adani non si tocca e sabato commenterà la finale per il terzo e quarto posto tra Croazia e Marocco.

C’è chi lo avrebbe voluto ancor auna volta tifare per Messi ma la coppia principale è quella di Rimedio-Di Gennaro. Dunque, Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro i telecronisti di Argentina-Francia, finale dei Mondiali 2022 in programma domenica 18 dicembre alle ore 16. Bizzotto e Adani saranno invece impegnati sabato (sempre alle 16) per la finalina tra Croazia e Marocco.

Gaffe di Di Gennaro su Macron in semifinale

Prima di accedere alla telecronaca della finale, c’è tempo per una gaffe da parte di Di Gennaro.

Quando la Francia ha raddoppiato contro il Marocco, le telecamere vanno su Macron festante e lì proprio Di Gennaro si rende protagonista con un lapsus, perdonabile e subito corretto: “Applaude anche Sarkozy”. L’errore però non costerà caro a Di Gennaro che sarà al suo posto per la finale.

