Stramaccioni saluta i Mondiali come commentatore: il post di ringraziamento di Di Gennaro

Stramaccioni ha terminato la sua esperienza come commentatore ai Mondiali in Qatar per la Rai. Ecco i ringraziamenti dovuti.

Stramaccioni ha detto addio alla sua esperienza come commentatore ai Mondiali in Qatar. L’ex allenatore dell’Inter era alle dipendenze della Rai per questa competizione calcistica, lui che ha anche allenato nel campionato arabo.

Stramaccioni saluta i Mondiali come commentatore

Andrea Stramaccioni è stato uno dei protagonisti ai Mondiali in Qatar come commentatore della Rai. La sua ultima partita commentata è stata il quarto di finale tra Marocco e Portogallo. Molti si rammaricano, perché la sua avventura come commentatore è stato molta apprezzata.

Tuttavia, per semifinali e finali (c’è anche il terzo-quarto posto) ci saranno le coppie fornate da Stefano Bizzotto e Lele Adani sia quella formata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

Il post di ringraziamento di Di Gennaro

Non poteva mancare un Messaggio di ringraziamento da parte del compagno di iaggio dell’ex allenatore dell’Inter, Dario Di Gennaro: “Eccoci qua! Felici, contenti, orgogliosi… Andrea ed io non ci conoscevamo… dopo 20 giorni, 14 partite insieme, 21 nazionali studiate e commentate… eccovi due amici! DiGeStrama Grazie alla Rai, alla direzione tutta di RaiSport, a tutti i tecnici che ci hanno assistito.

E grazie a voi tutti, che dalle vostre case ci avete sostenuto, apprezzato e inondato d’affetto”, si legge nel post del telecronista. “La nostra corsa finisce qui, era già previsto così prima della partenza. Siate felici per noi, ci siamo goduti quest’avventura con la positività che ci accomuna e con la spensieratezza di due ragazzini al luna park, figlie di una sintonia immediata e spontanea. Grazie Andrea! Si torna a casa! Bye bye Qatar”, ha concluso Di Gennaro.

