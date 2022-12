Pogba manda messaggio ai compagni in Nazionale mentre il suo rientro in campo si allontana

Pogba ha mandato un messaggio ai suoi compagni della Francia, impegnati nella semifinale contro il Marocco. Il centrocampista juventino è ancora fermo e non riesce ad allenarsi con i compagni di club. Questo significa che il suo rientro in campo si allontana ancora. In questa stagione non ha giocato nemmeno un minuto.

Pogba manda messaggio ai compagni in Nazionale

Paul Pogba ha lasciato e mandato un messaggio alla nazionale francese, allenata da Deschamps, durante una videochiamata con l’amico Coman: “Insieme! Io sono con voi.

Vi do tutta la mia forza. Tutta la mia forza a questo gruppo. Questo è il mio gruppo, quelli sono i miei ragazzi”. La Francia è impegnata nella semifinale dei Mondiali in Qatar contro il Marocco.

Il suo rientro in campo si allontana

Pogba continua a non allenarsi ancora con i compagni di club e il suo rientro si allontana sempre di più. Allegri rischia di riaverlo a metà gennaio se non addirittura a fine mese.

Salterà dunque ancora altre 4 o 6 partite stagionali: Cremonese, Udinese, Napoli , Monza e Atalanta in campionato, oltre alla gara di Coppa Italia del 19. Pogba non ha ancora giocato un singolo minuto nel 2022-23. Ultima presenza (col Manchester United) lo scorso aprile. Ultima in nazionale a marzo.

