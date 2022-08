Fagioli, Miretti, Rovella, lotta tra giovani alla Juve: chi resta in bianconero?

Chi resta alla Juve tra Fagioli, Miretti e Rovella? Il futuro dei tre giovani, talentuosi centrocampisti bianconeri è ancora tutto da scrivere. Chi lotterà per una maglia nella mediana della Juventus in questa stagione? Chi invece andrà a farsi le ossa in prestito?

Fagioli, Miretti, Rovella, chi resta alla Juve? Il punto sul futuro

Da mesi ormai i tifosi juventini non fanno che fantasticare sul talento di tre giovani centrocampisti in forza alla Vecchia Signora: Fagioli, Miretti e Rovella.

Nicolò Fagioli ha stupito tutti con una stagione maiuscola in serie B alla Cremonese. Fabio Miretti si è pian piano ritagliato uno spazio, anche da titolare, nelle rotazioni di Max Allegri nel finale della scorsa stagione. Nicolò Rovella viene invece da due ottime stagioni al Genoa, squadra in cui ha militato fin dalle giovanili. Il trio di giovani talenti della Juventus si è messo in mostra nel corso di questo precampionato, ben consapevole che solo uno di loro sarebbe riuscito a guadagnarsi la permanenza.

Secondo un articolo della Gazzetta dello Sport, Allegri avrebbe finalmente preso una decisione, portando ad una clamorosa svolta nelle gerarchie: cosa è successo?

Ne resterà solo uno: la decisione finale di Max Allegri sui giovani centrocampisti bianconeri

Alla fine a spuntarla potrebbe essere proprio Fabio Miretti, sulla carta il meno esperto dei tre. Il promettente centrocampista 19enne è riuscito a convincere a pieno Allegri, che vuole seguire la sua crescita da vicino. Per Fagioli e Rovella non si parla di cessione definitiva, ma solo di un’altra stagione in prestito.

La Cremonese sarebbe contentissima di riabbracciare il giovane regista, che da parte sua potrebbe mettersi alla prova da titolare in Serie A. Anche Rovella andrebbe ad accasarsi in una neopromossa: il centrocampista è ad un passo dal prestito al Monza.