Samuel Iling-Junior, chi è il giovane talento della Juventus: carriera, ruolo, Instagram

Chi è Samuel Iling-Junior, giovane talento inglese della Juventus. Tra le poche note positive della debacle con il Benfica, il 19enne ha colpito il pubblico e gli addetti ai lavori con un delizioso assist nella sua prima partita di Champions League.

Chi è Samuel Iling-Junior, giovane talento della Juve: carriera, ruolo, statistiche

Nato il 4 ottobre 2003, Samuel Iling-Junior ha 19 anni ed è una giovane e talentuosa ala di proprietà della Juventus.

A pochi giorni dal suo rapido esordio in Serie A contro l’Empoli, Iling si è già guadagnato un posto nel cuore dei tifosi. Il 19enne inglese ha infatti debuttato anche in Champions League, ravvivando la deprimente sconfitta contro il Benfica che ha segnato l’eliminazione dei bianconeri. Iling-Junior, con in spalla il numero 43, serve un preciso cross sui piedi di Arkadiusz Milik, che porta la Juventus sul 4-2, riaccendendo le speranze di rimonta.

La partita finirà comunque in una sconfitta per 4-3, ma la sua prestazione, insieme a quelle di Soulé e Miretti han riportato i riflettori sul settore giovanile della Vecchia Signora.

Cresciuto nelle giovanili del Chelsea, Illing-Junior ha lasciato il club londinese all’età di 16 anni per accasarsi alla Juve. È un ala in grado di giocare su entrambe le fasce, con grandi doti di finalizzazione, dribbling e ottima rapidità. Quest’anno sta trovando molto spazio nella seconda squadra dei bianconeri, dove ha collezionato 7 presenze e segnato 3 goal.

Dopo le sue ultime prestazioni, Iling si candida ad un ruolo più importante anche in prima squadra. “Sono contentissimo. Un momento speciale per me, la mia famiglia, le persone con cui mi alleno tutti i giorni.” –ha spiegato il 19enne ai microfoni di JTV dopo la sua prima presenza in campionato- “Il calcio della Serie A è diverso da quello della C, ci sono tante cose da capire e da imparare. Dedico questo esordio alla mia fidanzata”.

Vita privata e social

Si sa ancora molto poco sulla vita privata di Samuel Iling-Junior. Ha rivelato di avere una fidanzata, ma non è ancora nota la sua identità. Ha un profilo Instagram con oltre 66mila follower, che tuttavia copre solo la sua carriera calcistica.