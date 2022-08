Europei di nuoto Roma 2022: programma, diretta in tv e italiani in gara

Europei di nuoto Roma 2022: per alcuni giorni nelle vasche della Capitale si sfideranno numerosi atleti di successo.

Europei di nuoto Roma 2022: è partito il torneo nella Capitale che per alcuni giorni vedrà tanti atleti dal profilo internazionale sfidarsi per portare a casa quante più medaglie possibili. Ecco di seguito il programma e gli italiani in gara.

Europei di nuoto Roma 2022: programma e diretta in tv

Giovedì 11 agosto sono partiti gli Europei di nuoto a Roma 2022. Il torneo si svilupperà in 7 giorni con gare che saranno disputate da giovedì 11 agosto a mercoledì 21 agosto.

Le batterie si svolgeranno al mattino a partire dalle 9, mentre semifinali e finali si svolgeranno lungo il pomeriggio a partire dalle 18:00.

La diretta delle batterie/eliminatorie del mattino sarà garantita dallo streaming su RaiPlay, mentre le semifinali/Finali saranno coperte da Rai2. Da non dimenticare la trasmissione dell’intera giornata su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), live streaming su SkyGo

Gli italiani in gara

La nazionale maschile ha convocato i seguenti atleti:

Domenico Acerenza (Fiamme Oro – CC Napoli)

Alessandro Bori (Fiamme Gialle – In Sport)

Federico Burdisso (Esercito – Aurelia Nuoto)

Giacomo Carini (Fiamme Gialle – Vittorino da Feltre)

Andrea Castello (Esercito – Imolanuoto)

Thomas Ceccon (Fiamme Oro – Leosport)

Simone Cerasuolo (Fiamme Oro – Imolanuoto)

Matteo Ciampi (Esercito – Livorno Aquatics)

Piero Codia (Esercito – CC Aniene)

Luca De Tullio (Fiamme Oro – CC Aniene)

Marco De Tullio (CC Aniene)

Leonardo Deplano (CC Aniene)

Gabriele Detti (Esercito – In Sport)

Stefano Di Cola (Marina Militare – CC Aniene)

Luca Dotto (Carabinieri – Larus Nuoto)

Claudio Faraci (CC Aniene)

Manuel Frigo (Fiamme Oro – Team Veneto)

Lorenzo Galossi (CC Aniene)

Lorenzo Gargani (CUS Udine)

Michele Lamberti (Fiamme Gialle – GAM Brescia)

Nicolò Martinenghi (CC Aniene)

Pierandrea Matteazzi (Esercito – In Sport)

Filippo Megli (Carabinieri – RN Florentia)

Alessandro Miressi (Fiamme Oro / CN Torino)

Lorenzo Mora (Fiamme Rosse – Vigili Fuoco Modena)

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro – Coopernuoto)

Luca Pizzini (Carabinieri – IC Bentegodi)

Federico Poggio (Fiamme Azzurre – Imolanuoto)

Alberto Razzetti (Fiamme Gialle – Genova Nuoto My Sport)

Matteo Restivo (Carabinieri – RN Florentia)

Matteo Rivolta (Fiamme Oro – CC Aniene)

Fabio Scozzoli (Esercito – Imola Nuoto)

Simone Stefanì (Fiamme Oro – Time Limit)

Lorenzo Zazzeri (Esercito – RN Florentia)

Mentre, la squadra femminile vede le seguenti sportive in gara:

Lisa Angiolini (Virtus Buonconvento)

Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre – Azzurra 91)

Linda Caponi (Carabinieri – TNT Empoli)

Martina Caramignoli (Fiamme Oro – Aurelia Nuoto)

Martina Carraro (Fiamme Azzurre – Azzurra 91)

Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle – Team Insubrika)

Antonietta Cesarano (Assonuoto Caserta)

Noemi Cesarano (Assonuoto Caserta)

Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle – Azzurra 91)

Antonella Crispino (Esercito – Assonuoto Caserta)

Ilaria Cusinato (Fiamme Oro – Team Veneto)

Elena Di Liddo (Carabinieri – CC Aniene)

Silvia Di Pietro (Carabinieri – CC Aniene)

Francesca Fangio (In Sport)

Sara Franceschi (Fiamme Gialle – Livorno Aquatics)

Francesca Fresia (Aquatica Torino)

Alice Mizzau (Fiamme Gialle – Vis Sauro Pesaro)

Sofia Morini (Esercito – Azzurra 91)

Margherita Panziera (Fiamme Oro – CC Aniene)

Benedetta Pilato (Fiamme Oro – CC Aniene)

Simona Quadarella (CC Aniene)

Silvia Scalia (Fiamme Gialle – CC Aniene)

Chiara Tarantino (Fiamme Gialle)

Federica Toma (Carabinieri- In Sport)

LEGGI ANCHE: Federica Pellegrini, matrimonio rimandato con Giunta: non ci sarà il 27 agosto ed è un mistero