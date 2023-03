Europa League, Juventus-Friburgo, probabili formazioni

Diverse italiane sono impegnate nelle varie sfide europee. Il Milan è riuscito a superare il turno in Champions contro il Tottenham e oggi tocca a Roma e Juventus. I giallorossi contro la Real Sociedad e i bianconeri contro il Friburgo. Per gli ottavi di finale di Europa League ecco le probabili formazioni di Juventus-Friburgo, match d’andata.

Una sfida non semplice in un periodo delicato.

Probabili formazioni di Juventus-Friburgo

Per gli amanti del calcio questi sono i mesi più ricchi di partite ed emozioni. Tra fatiche europee, campionati e competizioni nazionali, ci si può intrattenere ogni giorno con una sfida diversa. Stavolta tocca alla Juventus scendere in campo per affrontare il Friburgo, club tedesco da non sottovalutare. Quinto in classifica con 42 punti, conta 35 gol fatti e 32 subiti in 23 gare. Una buona fase offensiva, a discapito di un pacchetto difensivo poco attento. I bianconeri sono invece settimi in classifica, a causa della penalizzazione per il caso plusvalenze. La Vecchia Signora può però vantare 40 gol fatti e 20 subiti in 25 partite, al fronte di 35 punti totalizzati (sottraendo i 15 attualmente annullati).

Due squadre con idee differenti e situazioni diverse, visto che per i bianconeri l’Europa League rappresenta l’obiettivo principale.

Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Friburgo, con ancora qualche aggiustamento da mettere in atto:

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

FRIBURGO (3-4-2-1): Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart; Kubler, Eggestein, Hofler, Gunter; Doan, Grifo; Holer.

Allenatore: Christian Streich.

Sebbene con progetti stagionali diversi, le due compagini lottano per lo stesso obiettivo, ovvero il passaggio del turno. Entrambi gli allenatori cercheranno di scendere in campo con la miglior formazione, tenendo anche conto dei molti impegni nell’arco di pochi giorni. Si scende in campo Giovedì 9 Marzo alle ore 21:00, terreno di gioco è l’Allianz Stadium di Torino. La gara sarà viisbile sui canali Sky, rispettivamente Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport (canale 252). In streaming sarà possibile utilizzare Dazn, Sky Go e Now.