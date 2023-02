Udinese-Spezia, le parole di Sottil: “Partita dura”

La 24° giornata di Serie A è sul punto di cominciare. Tralasciando le big, ci si può soffermare anche su altre difficili gare, come ad esempio Udinese-Spezia, di cui ha parlato Sottil. Un confronto importante per entrambe, non soltanto per la classifica ma anche per il morale.

I friulani, in casa, devono tornare a vincere per rincorrere lo spicchio d'Europa. Sottil parla di Udinese-Spezia Ad inizio stagione le due squadre avevano obiettivi differenti, ma con la stessa finalità, ovvero la permanenza nella massima divisione. L'Udinese voleva piazzarsi nella cosiddetta zona grigia, mentre lo Spezia voleva raggiungere una sicurezza tale da non dover temere la retrocessione. I friulani sono riusciti nel loro intento e, dopo un inizio scoppiettante, sperano anche di ottenere un pass per la Conference League. I liguri si ritrovano invece al 17esimo posto, con due punti in più dalla zona calda che vorrebbe dire Serie B. Questo ha portato la società spezzina a cambiare anche allenatore, chiamando sulla panchina Leonardo Semplici. Ad analizzare la gara lo stesso Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese: "Lo Spezia è una buonissima squadra, ha una rosa molto competitiva come ho detto anche all'andata. Ha problemi di classifica che ha cambiato l'allenatore in questi giorni, un allenatore esperto di categoria che porterà idee, concetti ed entusiasmo. Mi aspetto quindi un'altra partita dura perché tutte le squadre cercano punti per il proprio obiettivo. Dobbiamo essere bravi a fare la nostra gara e secondo me l'abbiamo preparata bene, con entusiasmo e serenità, altrimenti si rischia di entrare in un trend negativo che non ha senso e modo di esserci. Sono molto fiducioso e convinto su una grande prestazione dei ragazzi". L'allenatore piemontese ha speso belle parole nei confronti dell'avversaria, dimostrando di rispettarla e temerla. Ha poi suonato la carica ai suoi, consapevole della forza del team. La conclusione della sua intervista è invece rivolta a chi assiterà di persona alla gara: "Domani dobbiamo fare una partita da Udinese, chiedo a loro di starci vicino e rendere la Dacia Arena una bolgia. Noi che siamo gli attori principali dovremo trascinarli con una prestazione di livello". Servirà la spinta dei tifosi per la difficile partita che verrà giocata domani, Domenica 26 Febbraio, alle ore 18:00 alla Dacia Arena di Udine.