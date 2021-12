Diletta Leotta vs Josè Mourinho: botta e risposta tra i due

Leotta vs Mourinho: nel post gara di Roma-Inter, l’allenatore non vuole ricevere le domande da studio e la conduttrice bionda lo riprende in diretta tv.

Leotta vs Mourinho: post gara bollente

Josè Mourinho, l’allenatore della Roma, nel post partita contro il suo passato(Inter) si è presentato ai microfoni di Dazn molto amereggiato, dispiaciuto e nervoso per la rotonda e pesante sconfitta della sua squadra. “Chiedo scusa a voi e a chi ci ascolta da casa ma non voglio rispondere alle domande da studio”. Con queste parole l’allenatore portoghese spiazza sia chi sta a bordocampo, come Diletta Leotta, sia agli ospiti in studio.

L’allenatore portoghese, visibilmente innervosito dal pesante ko, ha risposto solo ad un paio di domande dell’inviato di Dazn prima di lasciare le telecamere e andarsene velocemente dopo aver augurato buona fortuna all’Inter per la sfida di Champions di martedì.

La risposa della bionda conduttrice

L’atteggiamento di Mourinho non è piaciuto e non è stato accettato soprattutto da Diletta Leotta, collegata da bordocampo dall’Olimpico di Roma. La bionda conduttrice ha infatti replicato all’allenatore: “Devo dire che questa presa posizione di Mourinho ci dispiace moltissimo perché credo che un confronto sarebbe stato molto positivo non solo per noi ma soprattutto per i tifosi della Roma”.

