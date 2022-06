Cristiano Ronaldo alla Roma, dai sogni alla realtà: un colpo impossibile

Ronaldo alla Roma: è più utopia che realtà. Una voce che scalda i tifosi ma non la dirigenza giallorossa che pensa ad altro.

Ronaldo alla Roma: nelle ultime ora sta rimbalzano una voce di mercato che sembra più fantamercato. Il campione portoghese è dato vicino o almeno in orbita giallorossa. Tuttavia, la notizia non sembra essere stata confermata e risulterebbe anche complicato il passaggio del giocatore del Manchest United nella Capitale.

Cristiano Ronaldo alla Roma

Cristiano Ronaldo alla Roma: chi sa da chi sarà partita questa voce che sembra più fantacalcio che calciomercato. Intanto, le grandi testate ci credono e danno in pasto ai tifosi dei titoloni succulenti ma purtroppo privi quasi di fondamento o di verifica della presunta notizia.

Come ultimo, il quotidiano Leggo (F.. Balzani) scrive di trattativa confermata e di passi avanti per vedere il campione portoghese nella Capitale. Anche La Repubblica (G. Cardone – A. Di Carlo) torna a parlare di CR7 e la Roma nell’edizione odierna. Una “missione impossibile”, come però sembrava anche prima del suo approdo alla Juventus, diventato poi clamorosamente reale.

Dai sogni alla realtà: un colpo impossibile

Il fatto che sia un colpo impossibile si deve leggere in due fattori: il primo quello economico, il secondo nelle parole di Mourinho.

Sul primo punto, la Roma ha ancora un bilancio regolarmente in rosso e oltre 300 milioni di debito, dall’altra parte Ronaldo ha un ingaggio da 23 milioni netti. Anche con il Decreto Crescita, sembra molto complicato far quadrare i conti.

Dall’altra parte, ci sono le parole dell’allenatore portoghese che ha sempre parlato di mercato sostenibile e onestamente Ronaldo non è un acquisto che risponde alle parole del portoghese.

Inoltre, ci si dimentica che Ronaldo ha un contratto e dunque il Manchester United pretenderà un indennizzo economico. Altre spese che non sarebbero per niente sostenibili.

