Roma-Juventus, Allegri: “Domani è uno scontro diretto”

Il weekend di Serie A è già iniziato con l’anticipo tra Napoli e Lazio che ha visto – un po’ a sorpresa – trionfare i biancocelesti, espugnando la fortezza del capoluogo campano. Tra i big match di giornata c’è anche Roma-Juventus, che Allegri ha analizzato attentamente. Ancora una volta i bianconeri dovranno fare i conti con qualche indisponibile, ma giungono da un buon successo nel Derby della Mole.

Mourinho è invece riuscito ad ottenere la possibilità di sedersi in panchina, nonostante la squalifica di due giornate.

Allegri su Roma-Juventus, il punto della situazione

Un autentico scontro al vertice quello tra giallorossi e bianconeri. La Roma occupa la quinta posizione con 44 punti, la Juventus si trova poco più sotto (in settima posizione) con 35 punti (meno i 15 di penalità). Le due squadre hanno il medesimo obiettivo, ovvero strappare un pass per la Champions League; difficile per la discontinuità dei capitolini, quasi proibitivi per la penalizzazione inflitta ai bianconeri.

Eppure la Juventus sta mostrando un grande senso di orgoglio. A parlare della situazione e della condizione dei giocatori, lo stesso Massimiliano Allegri:

“La Roma sta facendo un ottimo campionato e lotta per un posto in Champions. In casa credo sia la prima squadra in Europa ad aver subito meno gol, o tra le prime tre. Sarà una bella partita in uno stadio pieno, bisogna essere bravi a fare una bella partita. Pogba non ha molto minutaggio ma sta bene, sono stato molto contento di come è entrato nel derby. È un’ottima soluzione in panchina. Miretti c’è, Milik rientra dopo la sosta, Kaio è ancora fuori”.

Il tecnico livornese ha poi continuato il suo discorso:

“Per noi domani sera è importante perché è uno scontro diretto. In questo momento dobbiamo staccare quelli che sono dietro o perlomeno staccare il Bologna e non è semplice domani a Roma. Per la Champions bisogna ragionare passo dopo passo. L’importante è andare a Roma a fare una bella partita. Paredes sta bene, domani valuterò. Tornerà Locatelli, abbiamo tutti a disposizione. C’è anche Barrenechea che ha fatto una buona partita nel derby. Sotto questo punto di vista non ho problemi a mandare in campo nessuno perché sono tutti affidabili“.

Dal fuoriclasse Di Maria all’ex Dybala

Massimiliano Allegri si è anche soffermato sulle ottime prestazioni di Angel Di Maria, talento ormai straordinario. Occhio di riguardo anche per un ex particolare, Paulo Dybala. La Joya si sta ben comportando, confermando le qualità che già aveva messo in mostra a Torino:

“Angel è straordinario, poi dei rinnovi se ne occupa la società. Le ultime le ha sempre giocate, l’importante è che quando giochi determini come ha fatto in queste ultime partite. Paulo ha dimostrato da noi e da loro che è sempre un giocatore importante. Lo affronteremo sapendo le sue caratteristiche. Sappiamo che bisogna avere un occhio di riguardo con lui”.

Una gara molto sentita che chiuderà la Domenica di calcio: si giocherà infatti il 5 Marzo alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma.

