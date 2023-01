Coppa Italia, Roma-Genoa: le probabili formazioni

A chiudere la settimana di Coppa Italia, c’è la sfida Roma-Genoa, con le rispettive formazioni che potrebbero subire altre variazioni nelle ore successive. Prima della sfida dell’Olimpico, giocheranno Fiorentina e Sampdoria, pronte anche loro a strappare un pass per i quarti di finale. I giallorossi, che sembrano nettamente favoriti, giocheranno con l’obiettivo di chiudere prima possibile la pratica, così da potersi coprire e riposare in ottica Serie A.

Per il Genoa si tratta quasi di un’impresa, ma si giocherà le proprie carte.

La partita verrà disputata Giovedì 12 Gennaio 2023 alle ore 21:00.

Roma-Genoa, le formazioni della Coppa Italia

Se per Roma e Genoa gli obiettivi stagionali sono completamente diversi, in questo momento sono unite dallo stesso progetto: vincere e passare il turno. I giallorossi rincorrono le prime 4 posizioni in classifica in Serie A, mentre il Grifone guarda la vetta della Serie B.

Dopo aver vinto la Conference League, la compagine capitolina vorrebbe conquistare qualche altro trofeo e, forse, la Coppa Italia sembra quello più appetibile. Il club ligure ha un unico obiettivo: tornare in Serie A, se possibile tramite promozione diretta ed evitando i playoff.

Dunque, le due squadre vivono realtà differenti, ma non per questo sottovaluteranno la sfida.

Di seguito le formazioni di Roma-Genoa, una sfida impari ma comunque da tenere d’occhio:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Tahirovic, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.

Allenatore: José Mourinho.

GENOA (4-3-3): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli; Frendrup, Strootman, Jagiello; Aramu, Puscas, Gudmundsson.

Allenatore: Alberto Gilardino.

Poco turnover, soprattutto sponda Roma: segna della volontà di superare il turno e del rispetto nei confronti dell’avversaria.

Sarà un confronto interessante che metterà in mostra anche lo stato di forma di alcuni giocatori; la partita inizierà alle 21:00, orario in cui l’arbitro Feliciani fischierà il calcio d’inizio.

Il terreno di gioco è lo Stadio Olimpico di Roma e il match sarà visibile su Canale 5.