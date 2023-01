Coppa Italia: Inter-Atalanta, Gasperini: “Siamo in un buon momento”

In vista della gara di Coppa Italia tra Inter e Atalanta, Gian Piero Gasperini ha rilasciato la sua intervista, raccontando lo stato di forma del club. Si tratta senza dubbio di una sfida sentita, anche perché permetterebbe l’accesso alle semifinali.

Il tecnico della Dea si ritiene pronto per il confronto.

Le parole di Gasperini su Inter-Atalanta

Una derby dal sapore lombardo e dai colori nero e azzurro: questa è la storia di Inter e Atalanta, due squadre tanto diverse quanto simili. I nerazzurri sponda Milano hanno bisogno di vincere per scacciare via le paure. I nerazzurri sponda Bergamo vogliono continuare a godersi l’ottimo momento, dopo le nette vittorie e i tantissimi gol messi a segno.

Ambedue i club si ritrovano ad affrontare un match molto delicato, poiché si tratta di un dentro-fuori che porterebbe entrambe a rivalutare il percorso e i progetti stagionali.

A parlare, attraverso il sito ufficiale dell’Atalanta, lo stesso Gasperini:

“Siamo in un buon momento, non era facile perché la Samp ha difeso bene. Nonostante la classifica la Samp ha ottimi giocatori, non è una buona stagione per loro ma la serie A è difficile. Il girone di ritorno sarà molto più equilibrato”.

Il tecnico si è anche soffermato sul rendimento di Lookman, in questo momento il gioiello della squadra e uno dei più temuti dagli avversari:

“Lookman ha fatto un gol straordinario, bellissimo. È in fiducia, è sempre stato pericoloso, è un ragazzo che ci sta dando tanto. Coppa Italia? Partita secca. Mi viene da dire che il campionato, vista la classifica che si è creata, è più importante. Non è una scusa, andiamo a Milano cercando di andare avanti perché teniamo molto a questa competizione”.

Risulta chiaro il messaggio dell’allenatore: ormai lo scudetto è più alla portata del Napoli e, senza coppe europee, la Coppa Italia è l’unica strada da percorrere. Senza ombra di dubbio non mancherà l’impegno anche in Serie A.