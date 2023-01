Classifica Serie A, Napoli imbattibile

Archiviata la giornata 20 di campionato, il quadro è ormai ben chiaro. Dopo aver chiuso il girone d’andata, è così cominciato quello di ritorno e la classifica Serie A si presenta ben delineata, soprattutto per quanto riguarda la vetta. Il Napoli, ormai imbattibile, vanta un distacco enorme sull’Inter, seconda. Seguono poi Lazio e Atalanta, male il Milan.

Serie A: la classifica dopo 20 giornate

La 20° giornata di Serie A sarà sicuramente da ricordare per il big match tra Napoli e Roma, vinto dai ragazzi di Spalletti grazie al 2-1 e all’ennesimo gol di Osimhen. Gli azzurri hanno così ottenuto altri tre punti e, in questo momento, risultano imprendibili. L’Inter riesce a vincere sulla Cremonese seppur senza convincere più di tanto. Lazio e Fiorentina si dividono la posta. Crollano Milan e Juventus, sempre più in crisi.

Di seguito la classifica aggiornata:

Napoli: 53 punti Inter: 40 Lazio: 38 Atalanta: 38 Milan: 38 Roma: 37 Udinese: 29 Torino: 27 Bologna: 26 Empoli: 26 Monza: 25 Fiorentina: 24 Juventus: 23 (-15 di penalizzazione) Salernitana: 21 Lecce: 20 Sassuolo: 20 Spezia: 18 Hellas Verona: 13 Sampdoria: 9 Cremonese: 8

Se la parte alta della classifica vede una lotta per i posti validi per l’Europa, ai piani bassi l’unica che sta provando a salvarsi sembra essere l’Hellas Verona, a cui mancherebbero cinque punti per raggiungere il 17esimo posto. Gli scaligeri stanno cercando di riprendersi, mentre Cremonese e Sampdoria sono sempre più demotivate. Il Sassuolo si è invece ripreso dopo la vittoria netta sul Milan, il Monza sempre più vicino alla salvezza.

La zona grigia presenta un quadro preciso: i bianconeri – ormai danneggiati dalla penalizzazione – rischiano di crollare psicologicamente, mentre Empoli, Torino e Udinese vogliono pensare in grande. Bene anche il Bologna, seppur continui ad essere altalenante.

Rimane aperta la corsa alla Champions League e all’Europa League, ma lo scudetto sembra quasi essere ipotecato: un +13 difficile da colmare, soprattutto perché il Napoli dà l’impressione di non voler mollare la presa.

