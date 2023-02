Christian Atsu morto nel terremoto in Turchia: arriva l’annuncio dell’agente del calciatore

Christian Atsu è il calciatore di origini ghanese ritrovato senza vita sotto le macerie del terremoto in Turchia. L’annuncio è arrivato dall’agente del calciatore citato dalle agenzie locali. Dopo il sisma, era stato dato per dispero. Oggi, la tragica notizie del ritrovamento del suo corpo.

Christian Atsu morto nel terremoto in Turchia

Christian Atsu era un attaccante ghanese della squadra turca Hatayspor. Purtroppo è arrivata la notizia che il suo corpo è stato trovato senza vita sotto le macerie del terremoto in Turchia. La moglie del classe 92′, Claire Rupio, aveva chiesto a gran voce che delle attrezzature migliori che potessero aiutare il lavoro di ricerca e salvataggio delle vittime. Del 31enne ghanese si sapeva soltanto che si trovava ad Antiochia. Smentita la notizia che lo dichiarava “tratto in salvo e in ospedale”.

Arriva l’annuncio dell’agente del calciatore

I media turchi citano l’agente del calciatore Murat Uzun Mehmet, è stato lui a confermarlo in una nota all’agenzia di stampa locale Demiroren: “Il corpo senza vita di Atsu è stato trovato sotto le macerie. Al momento stanno estraendo anche i suoi effetti personali. È stato trovato anche il suo telefono”. Il suo corpo sarebbe stato ritrovato qualche ora fa sotto le macerie, dopo che per giorni era stato dato per disperso.