Calcio, i retroscena più succosi di questo inizio 2022: dal Covid al gossip a luci rosse

Con l’inizio del mese di gennaio è già tempo per la carrellata di retroscena scabrosi e pruriginosi riguardanti il mondo del pallone. Da quelli a luci rosse al tema Covid-19. Il piatto è ricchissimo. Ce n’è per tutti i gusti. Meglio mettersi comodi per gustarsi il dietro le quinte targato TrueNews belli comodi.

Partiamo ahinoi da una triste vicenda di cronaca: il papà di un noto attaccante di un Serie A è un no Vax dichiarato, tanto da manifestare dissenso contro i vaccini apertamente sui social nelle scorse settimane.

Peccato che nei giorni scorsi abbia contratto il virus e adesso sia in ospedale da una settimana. Il figlio vaccinato per volere del club aveva provato a far cambiare idea in tutti i modi al genitore. Chissà se lo spavento lo avrà portato a più miti consigli sulla vicenda…

C’è un ricco gioielliere italiano amico dei calciatori, talmente in confidenza con loro da diventarne addirittura consulente privilegiato. Uno di loro che gioca in un grande club di Serie A gli ha affidato in mano la propria carriera con la sponda di un procuratore campano compiacente.

Occhio quindi all’ascesa del gioielliere/agente…

Il mondo del calcio spesso e volentieri si intreccia con quello dello spettacolo. Un binomio che va a braccetto sia davanti alla tv che sotto le lenzuola, ma andiamo con ordine. Tre le storielle da raccontarvi.

La prima riguarda la relazione torbida intrecciata dall’ex moglie di un noto dirigente ed ex calciatore di Serie A con un giovane giornalista rampante che bazzica spesso tra Milanello e Coverciano.

Lui per lei ha mollato addirittura la storica compagna con la quale progettavano da tempo il grande passo. E invece niente altare e fiori d’arancio cestinati…

La seconda invece riguarda una “giornalista” molto popolare che è finita nel mirino degli autori de “L’Isola dei Famosi”: sbarcherà, dietro lauto cachet è facile popolarità, sulla spiaggia più famosa del tubo catodico o continuerà a stare sul piccolo schermo come volto di trasmissioni sportive? Riflessioni in corso…

A proposito di trasmissioni nazional-popolari. Un famoso ex calciatore, uno di quelli protagonisti delle notti magiche mondiali, ha detto no al Gf Vip nelle scorse settimane, chiedendo addirittura 500mila come gettone per partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini. Di chi si tratta?

Dulcis in fundo la terza storiella: c’è un celebre procuratore di tanti calciatori importanti di Serie A che si è separato dalla moglie a causa delle troppe scappatelle extra-coniugali.

Da anni il suo nome nell’ambiente era decisamente chiacchierato. Un traditore seriale. L’ultima avventura è stata quella estiva con una sua collaboratrice, che da “amante” adesso è diventata la fidanzata titolare. Da agosto i due fanno coppia fissa. Quando durerà?