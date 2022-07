Chi sostituirà De Ligt: gli obiettivi della Juve in caso di addio dell’olandese

Chi sostituirà De Ligt? Ecco tutti gli obiettivi nella lista della Juventus per non far rimpiangere l'olandese in caso di addio.

Chi sostituirà De Ligt: la Juve corre ai ripari, ecco gli obiettivi di mercato

Il futuro di Matthijs De Ligt sembra sempre più lontano da Torino. Il giovane difensore olandese pare sia pronto ad una nuova avventura e sono molti i club di prima fascia pronti a pagare la mega-clausola rescissoria nel suo contratto.

In prima linea c’è il Chelsea, destinazione molto gradita al centrale 22enne, ma la Juventus per ora fa muro. I Blues propongono contropartite tecniche, come Timo Werner, ma i bianconeri accetteranno solo un offerta monetaria da almeno 100 milioni. Nel caso in cui le pretese della Vecchia Signora vengano accettate, la dirigenza della Juve ha pronta una lista di obiettivi per coprire i buchi nella retroguardia lasciati da De Ligt e Chiellini. Scopriamo chi sono: