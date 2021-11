Champions League classifica squadre italiane: Inter, Milan, Juventus, Atalanta. Dopo l’ultimo turno di Champions delle italiane ecco la situazione nei gironi per le italiane. Sarà importante il proseguo del calendario per chi lotta ancora per la qualificazione.

Champions League classifica squadre italiane aggiornata: Inter qualificata

L’Inter e il Real Madrid sono già sicuri della qualificazione. i nerazzurri a quota 10 punti nel Gruppo D. Lo scontro diretto all’ultima giornata (Real-Inter) deciderà chi passa come prima del girone. Il Real Madrid passa come prima con una vittoria o un pareggio, l’Inter solo vincendo. Lo Sheriff è aritmeticamente terzo e qualificato per l’Europa League

La classifica del Girone D

Real Madrid 12

Inter 10

Sheriff: 6

Shakhtar Donetsk 1

Champions League classifica aggiornata: Milan in corsa

La situazione del Milan è più complessa tra le italiane. La vittoria per 1 a 0 contro l’Atletico di Madrid è stata fondamentale per i rossoneri. Il Milan ha 4 punti nel girone B di Champions League. Dovrà vincere contro il Liverpool e sperare per qualificarsi. 5 punti invece il Porto, che rimane al secondo posto. L’Atletico Madrid dopo la sconfitta per 1 a 0, contro il Milan scivola all’ultimo posto. Liverpool qualificato già come primo. Di seguito la classica:

La classifica del Girone B

Liverpool 15 punti – Qualificata come prima del girone Porto 5 MILAN 4 Atletico Madrid 4

Champions League classifica aggiornata: Juventus

La Juventus è già qualificata agli ottavi: chiuderà al 1° posto con un risultato migliore del Chelsea, ma in caso di arrivo a pari punti resterà al 2° posto. Anche il Chelsea è già qualificato agli ottavi: chiuderà al 1° posto con un risultato migliore o uguale della Juve poiché in vantaggio nella differenza reti degli scontri diretti (0-1 e 4-0). Il Malmo invece è già eliminato. Lo Zenit è al terzo posto.

La classifica del Girone H

Chelsea 12 punti – Qualificata JUVENTUS 12 – Qualificata Zenit 4 – Europa League Malmö 1 pt. – Eliminato

La classifica aggiornata dell’ Atalanta in Champions: in corsa per la qualificazione

L’Atalanta si gioca la qualificazione nel prossimo turno contro il Villareal: vincere per qualificarsi agli ottavi di Champions League. Il Manchester è già qualificato come primo. Atalanta e Villareal separate da un punto nella prossima sfida diretta si giocheranno la qualificazione.

Classifica del Girone F